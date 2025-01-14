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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 11 milyonu aşkın uyuşturucu hap

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'daki zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ve 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 11 kişi de yakalandı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 08:04 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 08:04
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon! 11 milyonu aşkın uyuşturucu hap

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

    İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-7" operasyonunda;
    ⛔️11 Milyon 225 Bin adet Uyuşturucu Hap,
    ⛔ 1 Ton 275 Kg Katkı Maddesi ele geçirildi ❗️

    ⚠️Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı ❗️

    Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; "geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir." Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz❗

    🚩Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda;
    ◾️ 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap,
    ◾️ 1 ton 275 kg katkı maddesi,
    ◾️ 364 kg ağırlığında boş kapsül,
    ◾️ 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve
    ◾️ 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi❗

    Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum

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