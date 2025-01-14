İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon! 11 milyonu aşkın uyuşturucu hap

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-7" operasyonunda;

⛔️11 Milyon 225 Bin adet Uyuşturucu Hap,

⛔ 1 Ton 275 Kg Katkı Maddesi ele geçirildi ❗️

⚠️Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı ❗️

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; "geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir." Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz❗

🚩Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda;

◾️ 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap,

◾️ 1 ton 275 kg katkı maddesi,

◾️ 364 kg ağırlığında boş kapsül,

◾️ 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve

◾️ 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi❗

Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum