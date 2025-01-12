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Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır 8. İl Kongresi'nde 85 milyon vatandaşa seslendi: Terör örgütü kendisini feshetmeli

Başkan Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Diyarbakır’ın huzuru Türkiye’nin huzurudur. Diyarbakır’ın refahı Türkiye’nin refahıdır. Diyarbakır’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir" dedi.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır 8. İl Kongresi’nde 85 milyon vatandaşa seslendi: Terör örgütü kendisini feshetmeli

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    Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır 8. İl Kongresi'nde konuştu. 85 milyon vatandaşa seslenerek tarihe geçecek açıklamalarda bulundu:

    Başkan Erdoğan, "Yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü, bu yılanlara, çıyanlara yedirmeyeceğiz.

    Ülkemizin önüne yeni bir fırsat penceresi açıldı. Son dönemdeki çalışmanın amacı terör örgütünün kendisini feshetmesi içindir.
    Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık. Sadece elimizi değil gövdemizi de taşın atına koyduk. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Biz aynı kıbleye dönüyor, aynı kitabı okuyoruz. Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Türk'ün hem Kürt'ün düşmanıdır." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ın önemli açıklamaları ise şöyle:
    "Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir.

    EYLEM YAPAMAZ HALE GELDİ
    Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi iyilik etmek değil kendi köhne zihniyetleri için ortam oluşturmaktır. Bin yıllık hamuru kim bozmaya kalkarsa karşısına biz dikileceğiz. Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. 40 yılı aşan sürede binlerce şehit verdik. Attığımız her adımın ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın. Terör örgütü hamdolsun sınırlarımız içerisinde eylem yapamaz hale geldi. Artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansının olmadığını biliyor. Bu memleket bizim. Bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz."

    Salona, Yasin Börü, Eren Bülbül, Ömer Halisdemir ve Yahya Sinvar'ın resimleri asıldı. Diyarbakır atkısıyla kalabalığın önüne çıkan Erdoğan, Diyarbakır türkülerinin sözlerine de konuşmasında yer verdi.

    Erdoğan'ın AK Parti 8. Olağan kongresinde, sanatçı İbrahim Tatlıses ile yaptığı diyalog kongreye damga vurdu. Erdoğan, Tatlıses'in, "Önümüzdeki dönem aday mısınız?" sorusuna "Sen varsan, varım" dedi.

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