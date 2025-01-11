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Gözler Diyarbakır'da! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek

Türkiye tarihi günlerden geçiyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla başlayan "terörsüz Türkiye" adımları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürpriz bir şekilde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısıyla farklı bir boyuta evrildi. DEM Parti heyeti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü ardından TBMM'de partileri ziyaret ederek bilgilendirme yaptı. Bu gelişmelerin gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidecek. AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan'ın burada tarihi mesajlar vermesi bekleniyor. Peki bölge halkı ne diyor, Erdoğan ne mesaj verecek?

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 09:12 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 09:37
Gözler Diyarbakır’da! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek

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    Türkiye, kritik günlerden geçerken gözler bugün Diyarbakır'a çevrildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başlattığı "terörsüz Türkiye" vizyonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürpriz bir şekilde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı, süreci farklı bir boyuta taşıdı.

    Bu çağrının ardından DEM Parti heyeti İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.... Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım..." mesajını duyuran DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Ahmet Türk daha sonra TBMM'de partilere bilgi verdi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile temas kuran DEM heyeti ile TBMM'de görüştüMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile temas kuran DEM heyeti ile TBMM'de görüştü

    TBMM'deki temaslarında ardından "Umutluyuz. Olumlu görüşmeler yapıldı" mesajları verildi.

    DİYARBAKIR'DA TARİHİ BİR GÜN
    Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Başkan Erdoğan bugün AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: DHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: DHA)

    Diyarbakır'da Erdoğan'ın nasıl bir mesaj vereceği merak konusu...

    TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU
    Erdoğan'ın konuşmasında gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmeler yapması ve terörle mücadeledeki kararlılığın altına çizeceği bekleniyor. Öyleki Erdoğan dün (10 Ocak) Aydın'da yaptığı konuşmada bunun sinyalini verdi.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (Fotoğraf: AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (Fotoğraf: AA)

    Terörle mücadelenin büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşlarından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız." diye konuştu.

    "Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Bölücü emellerin peşinden koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Sahadaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi 'el atına binen tez iner.' Daha önce de söyledim önlerinde sadece iki tercih var, ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir.

    Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz, yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi gerekse iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur."

    Başkan Erdoğandan AK Parti Aydın İl Kongresinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti Aydın İl Kongresinde önemli açıklamalar

    Erdoğan Diyarbakır'da bölgenin huzur ve kalkınmasına yönelik projeleri de gündeme getirecek.

    BÖLGE HALKI NEDİYOR?
    Peki Diyarbakır'da hava nasıl, gelişmeler nasıl değerlendiriliyor. Diyarbakır'da bulunan Sabah Yazarı Mahmut Övür bölgenin nabzını tutarak vatandaşlın beklentilerini köşesine taşıdı.

    "Cumhurbaşkanının sözleri Diyarbakır'a iyi gelecek!" başlığını atan Övür şu ifadeleri kaleme aldı:

    Tam 20 yıl önce bugünden daha sıcak bir ağustos günü dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gelmiş ve önemli bir açıklama yapacağı söylenmişti. O günlerde Diyarbakır sokakları bu habere temkinli yaklaşmış ve açıklamayı beklemişti.
    Nihayet Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'da TOKİ'nin konut dağıtım töreninde kürsüye çıkıyor ve yakın tarihin en ezber bozan çıkışını yapıyordu:

    "Kürt sorunu bu milletin bir parçası değil, hepsinin sorunudur. Demokratik sürecin geriye doğru işlemesine izin vermeyeceğiz. Geçmişte yapılan hataları yok saymak büyük devletlere asla yakışmaz."

    O tarihi konuşma bir milattı. Sonra milli birlik ve kardeşlik projeleri ve çözüm süreçleriyle hedeflenen gerçekleşmese de Kürt sorununu sorun olmaktan çıkartan tarihi adımlar atıldı ve terörle anladığı dilden mücadele edilerek bugünlere gelindi.

    Artık Diyarbakır'ın merkezinde olduğu bölgede dünden çok daha farklı bir rüzgâr esiyor. Terörün minimize edilmesi, Suriye'deki tarihi gelişmeler ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, siyasi havayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

    Bu siyasi zeminde, cıvıl cıvıl ve hareketli Diyarbakır sokaklarını dolaşırken insanlara, AK Parti kongresi için şehre gelecek olan Başkan Erdoğan'dan beklentilerini soruyorum.

    Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da (2023, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da (2023, Takvim.com.tr Arşiv)

    İnsanlar düne göre daha umutlular ama yine de daha önce yaşadıkları hüsrandan dolayı "temkinli bir iyimserlik" içindeler.
    Tarihi bir lokantanın aşçısı şöyle diyor:

    "Çok yorulduk. Cumhurbaşkanı'mız bu işi bitirmek için gövdesini taşın altına koydu. Artık muhataplarının da aynı şeyi yapması, gövdelerini değilse bile ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. İnşallah bu kez olur."

    Bir ayakkabı boyacısı beklentisini daha net anlatıyor:

    "Bizim asıl sorunumuz ekmek, yani ekonomi. Cumhurbaşkanı'mız bunu çözerse ne terör kalır ne de başka sorun."

    DEM Parti'ye oy veren seçmenlerin bir kısmı hâlâ son dönemde başlatılan görüşmelere mesafeli yaklaşıyor. Ama buna rağmen MHP Lideri Bahçeli'nin çıkışını da şaşkınlıkla karşıladıklarını gizlemiyor.

    DEM Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir esnaf şöyle diyor:

    "Ne diyeceğimi bilmiyorum, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bu işe el attıysa iyi şeyler olacak demek. Olur mu bilmiyorum ama inanmak istiyorum."

    Bölgede Kürt meselesiyle ilgili devletin tabuları büyük oranda yıkılsa da örgüt tabuları hâlâ varlığını sürdürüyor. Bu da kaygıları artırıyor. Ama buna rağmen sadece sokaktaki insanlar değil, Diyarbakır'ın önemli sivil toplum kuruluşları da sürece destek veriyor. Bir süre önce Diyarbakır Sanayici ve Ticaret Odası Başkanlığı yayınladığı bildiriyle sürece açık desteğini açıkladı. Ben de ayaküstü sohbet ettiğimiz GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'na, hem yeni görüşmeleri hem de Başkan Erdoğan'dan beklentileri sordum.

    Kurum olarak ilk destek veren sivil toplum örgütü olduklarını açıklayan Bedirhanoğlu şöyle diyordu:

    "Biz farklı kesimlerin desteğini de kıymetli buluyoruz. Şiddetin devreden çıkması çok şeyi değiştirecek. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın tam da bugünlerde ilimize gelmesi ve söyleyecekleri bu nedenle çok önemli ve merak ediliyor. En önemlisi, sürecin arkasında olduğunu açık ifade etmesi hem süreci güçlendirir hem de tansiyonu düşürür. Umutları yükseltmesi en başta topluma iyi gelir. Çünkü toplumda temkinli bir acaba var. Bu 'acaba'yı besleyen odaklar da boş durmuyor. Cumhurbaşkanı'mızın bunları giderici, soru işaretlerini azaltıcı açıklamalar yapması moralleri yükseltir."

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