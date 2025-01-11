Özgür Özel bu kez "İsmet İnönü" sözleriyle alay konusu oldu: Övdü mü sövdü mü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , son dönemde yaptığı açıklamalarla partililerin tepkisini çekerken sosyal medyada da dalga konusu oluyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İSMET İNÖNÜ SÖZLERİ

Hem kendi yandaşlarının hem de sosyal medyanın diline düşen Özgür Özel bu kez de İsmet İnönü üzerinden ilginç açıklamalar yaptı.

İzmir'de düzenlenen "Birinci İnönü Zaferi'nin Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma" programına katılan Özel, İsmet İnönü hakkında açıklamalarda bulundu.