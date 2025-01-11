Özgür Özel bu kez "İsmet İnönü" sözleriyle alay konusu oldu: Övdü mü sövdü mü

Özel şunları söyledi:
"Bugün Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü. İsmet İnönü demek Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti demektir. Savaş meydanlarında kitabı elinden düşürmemek demektir. Memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir. Fransızca biliyorken 50 yaşından sonra İngilizceye merak salmak demektir.
Çağdaşı Mussolini'ler Hitler'le güçlerine güç, coğrafyalarına savaş, kan ve ihtiras da büyük felaketler getirirken İkinci Dünya Savaşı'nın dışında orduyu tutmak, her ihtimale karşı harp stoğu tuttuğu için ekmeği, şekeri karneye bağlamak demektir."
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU: ÖVDÜ MÜ SÖVDÜ MÜ
Özel'in sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'lilerin de tepki gösterdiği açıklamaların övgü mü yoksa sövgü mü barındırdığı sorgulandı.