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Özgür Özel bu kez "İsmet İnönü" sözleriyle alay konusu oldu: Övdü mü sövdü mü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "kırmızı kart" çıkışının ardından bu kez İsmet İnönü sözleriyle alay konusu oldu. İsmet İnönü hakkında "İsmet İnönü demek memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir" ifadelerini kullanan Özgür Özel, İnönü'nün ekmeği ve şekeri karneye bağladığını da belirtti. CHP Genel Başkanının bu açıklamaları sosyal medyada "Bu sözler övgü mü, sövgü mü?" yorumlarına neden oldu.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 10:57 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 10:57
Özgür Özel bu kez İsmet İnönü sözleriyle alay konusu oldu: Övdü mü sövdü mü

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    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde yaptığı açıklamalarla partililerin tepkisini çekerken sosyal medyada da dalga konusu oluyor.

    Geçtiğimiz gün "Büyük sürprizlerimiz olacak" diyerek yandaşlarını beklenti içine sokan Özel'in sürprizi cebinden çıkardığı kırmızı kart oldu.

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN İSMET İNÖNÜ SÖZLERİ
    Hem kendi yandaşlarının hem de sosyal medyanın diline düşen Özgür Özel bu kez de İsmet İnönü üzerinden ilginç açıklamalar yaptı.

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    İzmir'de düzenlenen "Birinci İnönü Zaferi'nin Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma" programına katılan Özel, İsmet İnönü hakkında açıklamalarda bulundu.

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    "MEMLEKETİN DERDİ VARKEN SATRANÇ DERGİSİNE ABONE OLMAKTIR"
    İnönü'yü övmek isteyen Özel, "İsmet İnönü demek, memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir" ifadelerini kullandı. Özel sözlerinin devamında "Zor zamanlarda halkı için ekmeği, şekeri karneye bağlamıştır." dedi.

    Özel şunları söyledi:

    "Bugün Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü. İsmet İnönü demek Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti demektir. Savaş meydanlarında kitabı elinden düşürmemek demektir. Memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir. Fransızca biliyorken 50 yaşından sonra İngilizceye merak salmak demektir.

    Çağdaşı Mussolini'ler Hitler'le güçlerine güç, coğrafyalarına savaş, kan ve ihtiras da büyük felaketler getirirken İkinci Dünya Savaşı'nın dışında orduyu tutmak, her ihtimale karşı harp stoğu tuttuğu için ekmeği, şekeri karneye bağlamak demektir."

    SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU: ÖVDÜ MÜ SÖVDÜ MÜ
    Özel'in sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'lilerin de tepki gösterdiği açıklamaların övgü mü yoksa sövgü mü barındırdığı sorgulandı.

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