MHP’den dikkat çeken paylaşım: Barışla herkes kazanır

Türkiye kritik ve tarihi bir sürece adım adım ilerliyor.

40 yıllık terör hançerini sökmek için "Terörsüz Türkiye" imşası için kollar sıvandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı.