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MHP'den dikkat çeken paylaşım: Barışla herkes kazanır

Türkiye, 40 yıllık terör hançerini sökmek için peş peşe kritik hamlelerde bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'yı lağvetme ve silah bırakma çağrısı yapmaya hazır olduğunu belirtti. Tüm bu yaşanan gelişmelerin arından Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi X sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Barışla herkes kazanır" ifadesi yer aldı.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 14:41
MHP’den dikkat çeken paylaşım: Barışla herkes kazanır

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye kritik ve tarihi bir sürece adım adım ilerliyor.

    40 yıllık terör hançerini sökmek için "Terörsüz Türkiye" imşası için kollar sıvandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

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    Teröristbaşı Abdullah Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

    MHP lideri Devlet Bahçeli. (Görsel: AA)MHP lideri Devlet Bahçeli. (Görsel: AA)

    DEM PARTİ BİR DİZİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
    DEM Parti açıklamanın ardından Meclis'teki tüm partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

    DEM heyeti temaslarından ardından Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

    Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)

    9 Ocak Perşembe günü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli. (AA)

    BAŞKAN ERDOĞAN NE MESAJ VERECEK?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bugün AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacağı öğrenildi.

    Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'da vereceği mesaj büyük bir merakla beklenirken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi X sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    Milliyetçi Hareket Partisi'nin X hesabından yaptığı paylaşım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin X hesabından yaptığı paylaşım.

    Paylaşımda "Barışla herkes kazanır" ifadesi yer aldı.

    Söz konusu paylaşımda, Bahçeli portresinin arkasında Türkiye'nin yanı sıra Suriye'nin de büyük bölümünün yer aldığı, Irak, Filistin toprakları dahil geniş bir harita görüldü. "Barışla herkes kazanır" ifadesinin de Türkiye ve Suriye toprakları üzerine yerleştirildiği görüldü.

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