Kocaeli’de korkunç cinayet! 40 yıllık eşini tüfekle öldürdü

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı olan Nene Hatun Mahallesi Eray Sokak'ta meydana geldi.
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı olan Nene Hatun Mahallesi Eray Sokak'ta meydana geldi.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
60 yaşındaki Şener A. ile eşi Hazal A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şener A, pompalı tüfekle eşine ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hazal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.