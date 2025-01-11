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Kocaeli'de korkunç cinayet! 40 yıllık eşini tüfekle öldürdü

Kocaeli'de korkunç bir cinayet yaşandı. 5 çocuk annesi Hazal A., evde tartıştığı kocası Şener A. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Cani kocanın, 6 ay önce de karısını bıçakladığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 08:31 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 08:31
Kocaeli’de korkunç cinayet! 40 yıllık eşini tüfekle öldürdü

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    Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı olan Nene Hatun Mahallesi Eray Sokak'ta meydana geldi.

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Şener A. 40 yıllık eşini öldürdü. (DHA)Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Şener A. 40 yıllık eşini öldürdü. (DHA)

    POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
    60 yaşındaki Şener A. ile eşi Hazal A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şener A, pompalı tüfekle eşine ateş etti.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Şener A. Şener A.

    Sağlık ekipleri, Hazal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

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