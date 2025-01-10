Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ 163,5 MİLYAR DOLAR

TCMB'nin rezervlerinin Aralık itibarıyla 163,5 milyar dolar ile rekor kırdığını belirten Erdoğan hedefi açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Efeler Diyarı Denizli'yi, yiğitler diyarı Denizli'yi bugün bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

AHMET İYİMAYA'YA TAZİYE



Dün ebediyete intihal eden dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yad ediyorum. Kendisi engin hukuk bilgisi yanı sıra samimiyeti ve vakur kişiliği ile milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim aşığı gönül insanıydı. Dostlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum.

Partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Denizli teşkilatımıza hizmet eden ve aramızda bulunmayan yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bayrağı devredenlere teşekkür ediyorum. Bu kongreden sonra AK Parti Denizli'de daha da güçlenecek, kardeşliğe daha da katkı sunacaktır. Denizli'de AK Parti'yi görkemli günlerine tekrar buluşturacağız. 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. İstiklal harbimizde ve terörle mücadelede istiklalimiz için gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan niyaz ediyorum.



YOLA ÇIKARKEN İSTİKAMETİMİZİ MİLLET BELİRLEDİ, BU ROTADAN ASLA SAPMADIK

24 sene evvel yola revan olduk. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece dedik. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik diyerek yola revan olduk. Bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. Yola çıkarken istikametimizi millet belirledi, bu rotadan asla sapmadık. Milletimize hizmet etme tutkumuz eskimedi eksilmedi. Türkiye'ye 22 yılda cumhuriyet tarihinin başarılarını eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

İHRACAT REKORU



Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli'mizin de payı bulunuyor.

Denizli'nin ihracatı bir önceki yıla oranla 4,3 oranında arttı. Denizli'nin Birleşik Krallığa 2023'te ihracatı 634 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gittiğimiz her ülkede Denizli'de yapılan ürünleri görüyor ve bununla iftihar duyuyoruz. Merkez Bankamızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık, Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı. Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu başarıdan sevinmek için Cumhur İttifakı'na oy vermeye gerek yok. Denizli'nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan için söylemiyoruz, tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye içindir. Türkiye için olan her şey Denizli içindir.

CHP'DE HİZMET DÜŞMANLIĞI DEĞİŞMİYOR

CHP'de isimler değişiyor hizmet ve yatırım düşmanlığı değişmiyor. Bunlar çalışmayı sevmiyor, bunlar tembel.

Zalim Esed ve avanesi Suriye'yi devasa bir uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü.

Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. Suriye'de büyük bir halk ihtilali gerçekleşti. CHP ise BAAS rejimin düşmesini hazmedemedi.

Burada Sayın Özel'e soruyorum. Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor. Emevi Camii'nde kılınan namaza edilen duaya CHP yönetimin bu kadar tepki göstermesinin asıl sebebi nedir.

Tek parti faşizminin ırkçı, oryantalist kodlarından kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Biz böyle bir muhalefete rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık.

CHP'Lİ TANJU ÖZCAN'IN SKANDAL AÇIKLAMALARI



Açıkça hukuku çiğnediğini ekranlarda itiraf eden şahısla ilgili bir açıklamanız olacak mı sayın Özel?

Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız.