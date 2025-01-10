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Kandil'deki bölücü: Karayılan Başkan Erdoğan'ı hedef aldı süreci sabote eden açıklamalar yaptı

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki İmralı çıkışı sonrası başlayan yeni süreç DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve Türkiye'deki siyasi partileri ziyareti ile devam ederken Kandil'den süreci sabote edecek dikkat çeken açıklamalar geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın dağdaki liderlerinden Murat Karayılan Başkan Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alırken Türkiye'nin silah bırakın çağrılarına da uymayacaklarının sinyalini verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 20:49 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 20:49
Kandil’deki bölücü: Karayılan Başkan Erdoğan’ı hedef aldı süreci sabote eden açıklamalar yaptı

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi ve silah bırakması şartıyla "Umut hakkı için başvuruda bulunması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" yönünde yaptığı çağrı, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Bu çıkış, yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'ye tam destek geldi. Erdoğan, Bahçeli'nin bu çağrısını cesur ve akıl dolu bir adım olarak nitelendirerek, "Tarihe not düşen ve istikamet çizen bir lider olduğunu bir kez daha gösterdi," ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasında "Bu meseleyi ülke gündeminden çıkararak, 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz" mesajını verdi.

    DEM heyeti İmralı görüşmesinin ardından siyasi partileri ziyaret etti (Fotoğraf: AA)DEM heyeti İmralı görüşmesinin ardından siyasi partileri ziyaret etti (Fotoğraf: AA)

    İlerleyen süreçte DEM Parti'ye İmralı ile görüşme izni çıkarken, Öcalan ile görüşen DEM heyeti, siyasi partileri ziyaret turuna çıktı.

    Kandil'deki PKK'lı terörist Murat Karayılan (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Kandil'deki PKK'lı terörist Murat Karayılan (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    KANDİL'DEN SABOTAJ

    Daha önce "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan da, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasında bulundu.

    Tüm bu gelişmelerin ardından Kandil'den süreci sabote etmeye yönelik yeni açıklamalar geldi. Kandil'deki teröristbaşı Murat Karayılan, terör örgütü medyasına verdiği röportajda, "İmralı'da devlet yetkililerinin Apo ile bazı görüşmeleri yaptığını anlıyoruz ama resmen iktidarın buna sahip çıkma durumu henüz açığa çıkmış değildir." ifadelerini kullandı.

    Yine konuşmasında, "Konunun önemi, tarihsel ve toplumsal özelliği göz önüne alındığında, bu sorunun tek taraflı yaklaşımlarla çözülmeyeceği açıktır. Bu konuda şu ana kadar devlet ve iktidar katında yeni bir sürecin sinyalleri gözükmemektedir." ifadelerini kullanan terörist Karayılan, Türkiye'nin "terörsüz Türkiye" ve silah bırakma çağrılarına rağmen pazarlık masası kurmaya çalıştı.

    Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den ʺTerörsüz Türkiyeʺ zirvesi! (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den ʺTerörsüz Türkiyeʺ zirvesi! (Fotoğraf: AA)

    KANDİL'İN KARAYILAN'I BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

    Türkiye'nin, DEM heyeti ile görüşmesine izin vermesini görmezden gelen Karayılan, konuşmasında PKK'nın silah bırakmayacağının sinyallerini vererek Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldı. Karayılan, "Gözlemlediğimiz kadarıyla ürkek yaklaşma ve yetersiz tutumlarla da olsa süreci destekleme beyanları oldu. Buna karşı açıkça tutumunu belli etmeyen, savaş ve şiddet dilini terk etmeyen, savaşın pratik uygulamasını sürdüren Tayyip Erdoğan ve AKP'dir. Mevcut durum böyle görülüyor. Hâlâ gerçekleri değil, özel savaş taktikleri, psikolojik savaşın algı üslubu kullanılıyor. Eğer bir çözüm durumu gelişecekse gerçeğe dönmek gerekiyor. Bu özel savaş dilini, davranış ve uygulama biçimini terk etmeleri şarttır." dedi.

    Teörist Murat Karayılan, yaptığı açıklamada Türkiye'yi tehdit ederek örgütün saldırı kapasitesine ilişkin iddialarda bulundu. Karayılan, "Şu anda biz Kuzey Kürdistan'ın tümünü, hatta Akdeniz ile İç Anadolu'nun kimi kesimlerini de kapsayacak biçimde Türk devletinin ilgili bölgedeki tüm hedeflerini teknolojik olarak vuracak güce sahibiz." açıklamasını yaptı.

    Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği terör operasyonlarıyla terör örgütünün lider kadrosunda ciddi kayıplar verdiği bilinirken, Karayılan'ın köşeye sıkışan örgütü güçlüymüş gibi gösterme çabaları dikkatlerden kaçmadı.

    Terör örgütü PKK'nın belini kıran Hendek operasyonları (Fotoğraf: AA arşiv)Terör örgütü PKK'nın belini kıran Hendek operasyonları (Fotoğraf: AA arşiv)

    HENDEK OPERASYONLARINI DİLE DOLADI

    Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bunun bedelini onlara misliyle ödetiriz." mesajını diline dolayan Karayılan, Türkiye'nin gerçekleştirdiği hendek operasyonunda öldürülen teröristlere sahip çıkarak, "Burada, açıkça Cizre'de yaşanan mezalime, tarihin en büyük zalimliğine sahip çıkma tutumu var. Cizre'de ne oldu? Kimse hendeğe falan gömülmedi. O bodrumlarda yaralı insanların üzerine benzin dökülerek yakılma olayları yaşandı." iftirasını attı. Karayılan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail'in bile bunları yapmadığını iddia ederek yalan bir savunma sundu.

    Karayılan'ın verdiği röportajda teröristbaşı Öcalan'ın kararlarının arkasında duracaklarını belirtirken bir yandan da Türkiye'yi hedef alması ve PKK'nın silah bırakmayacağına dair sinyaller vermesi, yeni süreci sabote etmeye yönelik bir girişim olarak dikkat çekti.

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