AK Parti’den TBMM’ye 3 kanun teklifi: Emekli maaşı ve siber güvenlik listede

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Güler, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını ve tekliflerin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi'nin 11 maddeden oluştuğunu belirten Güler, bu düzenlemeyle ürünle ilgili hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerinde düzenlemelere uyulmaması durumunda idari yaptırımlar ve cezaların uygulanacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TÜBİTAK'ın öğrencilere ve araştırmacılara destek sağlamaya devam edeceğini belirterek, kamu maliyesi ile etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde TÜBİTAK'ın vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağını açıkladı.

Güler, hazırlanan kanun teklifinde TÜBİTAK'ta görev yapacak hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri gibi kişilere yapılacak net ödemelere yönelik düzenlemelerin yer aldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin olarak alt düzenlemelerde yer alan yükümlülüklere aykırı fiiller hakkında teklifte düzenlemeler bulunmaktadır. KOSGEB'in faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi ve KOBİ'lerimize yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla da KOSGEB'in gelir kalemlerinde yeni düzenlemeleri hayata geçiriyoruz."

AK Parti TBMM'ye 3 kanun teklifi sundu (Fotoğraf: AA)

GEÇEN SENE SİBER SALDIRILARIN YOĞUNLUĞUNDA CİDDİİ ARTIŞ YAŞANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçen yıl siber saldırıların yoğunluğunda ciddi bir artış yaşandığını ve bunun milli güvenliğe yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, kapsamlı bir "çatı mevzuat" niteliğinde siber güvenlik kanununa sahip olmadığını vurgulayan Güler, hazırlanan teklif ile bu açığın kapatılacağını söyledi.

Güler, farklı yapılar altında yürütülmeye çalışılan siber güvenlik çalışmalarının, bu düzenleme sayesinde yeniden yapılandırılarak daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin 22 maddeden oluştuğunu bildiren Güler, teklife ilişkin şunları söyledi:

"Teklifte, kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarının bilişim sistemlerinde oluşabilecek siber güvenlik olaylarının merkezi bir bakış açısıyla izlenmesi, tespiti ve bertaraf edilmesine yönelik maddeler var. Diğer bir maddede kamu kurumları ile kritik altyapı kuruluşlarının siber mukavemetinin ve siber olgunluk seviyesinin artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca diğer maddede, siber güvenlik alanında geliştirilen politikaların ulusal satıhta etkin bir şekilde uygulanması da sağlanmaya çalışılacaktır."

Eylem planlarının hayata geçirilmesinin, güncel teknolojik gelişmelerin takip edilerek siber güvenlik süreçlerine entegre edilmesinin hedeflendiğini belirten Güler, siber güvenlik ekosisteminin güçlendirileceğini, standardizasyon, sertifikasyon ve yetkilendirme süreçlerinin düzenleneceğini dile getirdi.

Güler, "Siber suçlara yönelik cezaların artırılması suretiyle caydırıcılık sağlanacak. Ülkemizin siber güvenlikle ilgili politika ve stratejisini belirlemek üzere Siber Güvenlik Kurulu kurulması amaçlanmaktadır. Ülkemizin siber güvenlik alanında güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşması için bu düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle ilgili tüm tarafların, kamu kurum ve kuruluşlarının güçlü işbirliği ve desteği önem arz etmektedir." diye konuştu.

AK Parti TBMM'ye 3 kanun teklifi sundu (Fotoğraf: AA)

AYLIK 1000 LİRA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeyi içeren ve 9 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Güler, teklif kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uygun düzenlemelere yer verileceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunların görüşmeleri sırasında yeniden değerlendirilmek üzere çıkarılan bazı düzenlemelerin de teklife dahil edildiğini ifade eden Güler, teklifin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, Devlet Denetleme Kurulu'nun kamuya yararlı dernek, vakıf, kooperatif ve birliklerle ilgili görevlerini, Kurul'da görev yapan denetçilerin yetkilerini, belirli durumlarda görevden uzaklaştırma tedbiri önerme hakkını ve bu tedbirin memurlar ile diğer kamu görevlilerine uygulanmasını kapsayan düzenlemelerin de teklifte yer aldığını söyledi. Güler konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak ödenen aylık rakam, 14 bin 469 lira olarak teklifte yer alıyor. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları şartıyla 2016 yılından 2024 yılının sonuna kadar olan dönemde her yıl asgari ücret desteğini sağlıyorduk, bunu da devam ettiriyoruz. Kanun teklifimiz ile 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarında istihdamı desteklemek, iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde aylık 1000 lira asgari ücret desteği sağlanması da teklifimizde yer almaktadır."

AK Parti TBMM'ye 3 kanun teklifi sundu (Fotoğraf: AA)

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULMASI

Güler, terör örgütleriyle, örgütlü suçlarla mücadele etmek amacıyla suça konu edilen ve suçtan elde edilen mal varlıklarının yönetilmesi noktasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyumluk görevinde kullanacağı hak ve yetkilerin yeniden belirleneceğini anlattı.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ne yönelik soru üzerine Güler, bu konunun milli güvenlikle ilgili olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kurul kurulacağını ve sekretaryasını, faaliyet alanlarını Siber Güvenlik Başkanlığının yürüteceğini dile getiren Güler, "Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve MİT Başkanlığından oluşan bir üst kurul var. Siber tehditlerin çerçevesinin belirlenmesi, tedbirlerin kararlaştırılması ve caydırıcılık noktasındaki tüm hususları bu Kurul belirleyecek. Siber Güvenlik Başkanlığı da belirlenen çerçevede faaliyetleri yürütecek. Milli Savunma Komisyonumuzda teklif değerlendirilecek." şeklinde konuştu.

AK Parti TBMM'ye 3 kanun teklifi sundu (Fotoğraf: AA)

"ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNE KIRMIZI KART GÖSTERSİN"

AK Parti Grup Başkanı Güler, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart" gösterdiğini belirtmesi üzerine, siyasetin kamuoyu önünde gerçekçi, inandırıcı çalışmaların ve projelerin yapıldığı bir alan olduğunu söyledi.

Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kırmızı kart gösterecekse önce kendi belediyelerine kırmızı kart göstersin. Bir örnek verelim, bu kartı önce şu İzmir'e bir göstersin. Belediye Kanunu'nun en temel görevlerinden olan atık su, kanalizasyon, içme suyu gibi faaliyet alanlarında hiçbir başarısı olmayan, İzmir Körfezi'ni adeta balıklar ve canlılar için yaşanmaz hale getiren belediyesine kırmızı kart göstersin. SGK borcunu ödemeyen, en sonunda duyduk ki artık maaş da ödeyemiyormuş, kırmızı kartını göstersin de bir inandırıcılığını görelim. Şu yüksek düzeyli vaatlerini, ekonomik bilgilerini de İstanbul'da, Ankara'da göstersinler bilelim. Ankara'da ve İstanbul'da bir metreküp doğal gazdan daha pahalı su bedeli ödeniyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir metreküp doğal gazdan daha fazla, 1,5 kat, 2 kat su bedeli ödenen belediyelere kırmızı kart göstersin de inandırıcılığını test etmiş olalım."