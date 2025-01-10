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Ahmet İyimaya Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı: "Allah öte tarafını mağrur eylesin"

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 20:55 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 20:55
Ahmet İyimaya Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı: Allah öte tarafını mağrur eylesin

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    Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı.

    Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. (AA)Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. (AA)

    NAMAZ KOCATEPE'DE KILINDI

    Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı.

    Cenaze namazına İyimaya'nın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül ve Mustafa Elitaş, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin ve Cemil Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

    Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. (AA)Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. (AA)

    Cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, İyimaya'nın Türkiye için gayretle mücadele ettiğini dile getirerek "Dünya hayatındaki görevlerini başarıyla tamamladı. Allah öte tarafını mağrur eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. (AA)Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. (AA)

    Cenaze namazı sonrası İyimaya, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

    İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev almıştı.

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