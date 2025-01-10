Ahmet İyimaya Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı: "Allah öte tarafını mağrur eylesin"

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili İyimaya'nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. (AA)

Cenaze namazı sonrası İyimaya, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev almıştı.