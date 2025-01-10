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Hem vakitten hem nakitten tasarruf: Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açışını gerçekleştirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını bugün gerçekleştirecek. Hem vakitten hem nakitten tasarruf sağlayacak proje ile 2 saatlik mesafeyi 55 dakikaya düşecek ve yıllık 7,4 milyar lira tasarruf sağlanacak. Aydın-Denizli Otoyolu, bölgenin turizm ve sanayi potansiyelini artıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 09:55
Hem vakitten hem nakitten tasarruf: Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açışını gerçekleştirecek

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını bugün gerçekleştirecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açışını gerçekleştirecek (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açışını gerçekleştirecek (Takvim.com.tr Arşiv)

    2 SAATLİK YOL 55 DAKİKAYA İNİYOR
    Dün (9 Aralık) yaptığı açıklamada otoyolun resmi açılışının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştireceğini bildiren Uraloğlu, "Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolunda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolunda incelemelerde bulundu

    Bakan Uraloğlu, otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını, ikinci etabın ise Kuyucak'tan başlayıp, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlandığını aktardı.

    Kısalan seyahat süresiyle önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

    "Otoyolla zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Otoyolun bir diğer önemli faydası ise çevreye ve ekolojik dengeye olan katkısı. Projemiz, yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz."

    "TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"
    Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, otoyolla özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgenin ulaşım ağının gücüne güç katacaklarının altını çizdi.

    Aydın-Denizli OtoyoluAydın-Denizli Otoyolu

    Projenin özellikle turizm sektörü için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

    "Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, vatandaşlara yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak. Ayrıca, otoyolun hizmete sunulmasıyla bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi mümkün olacak."

    Aydın-Denizli OtoyoluAydın-Denizli Otoyolu

    OTOYOL AĞI 3 BİN 796 KİLOMETREYE YÜKSELDİ
    Uraloğlu, 2002-2024 yıllarında Türkiye'nin ulaşım projelerinde çağ atladığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

    "2002'de Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreyken bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştı. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlıyken, artık 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Bitümlü sıcak karışım kaplama yol ağımız ise 31 bin 727 kilometreyi aştı. 2002'de sadece 1714 kilometre olan otoyol ağımız da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu ile 3 bin 796 kilometreye yükseldi."

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