Asrın felaketinin yıl dönümünde skandal! Bakanlık davet etti 4 CHP’li başkan gelmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , yeniden göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana geçen 6 ayda iki depreminde de merkez üssü olan Kahramanmaraş 'ı 7'nci kez ziyaret etti.

Ardından Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehir merkezinde de esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi, valilik binasının inşaatında yetkililerden bilgi aldı.

Depremden sonra devam eden asrın inşa seferberliği kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kurum, önce Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerini ziyaret etti.

Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)

Bakan Kurum daha sonra depremden zarar gören Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'ne katıldı. Şehrin ticaretini tekrar canlandıracak 3 noktadaki çalışmaların da hızla tamamlanacağı sözünü veren Bakan Kurum, deprem bölgesinin tamamında tüm konut ve iş yerlerinin bu yıl içinde teslim edileceğini belirtti.

DAVETE RAĞMEN GELMEDİLER

Bakan Kurum Kahramanmaraş temasları kapsamında AFAD binasında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Partili Kahramanmaraş milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların yöneticileriyle toplantı yaptı.