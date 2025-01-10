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Asrın felaketinin yıl dönümünde skandal! Bakanlık davet etti 4 CHP'li başkan gelmedi

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depreminin yıl dönümü yaklaşırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Kahramanmaraş’ta il koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Kahramanmaraş’taki 4 CHP’li ilçe belediye başkanı da davet edildi. Ancak son gelişmelerin konuşulacağı toplantıya davet edilen CHP’li başkanlar katılmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:06
Asrın felaketinin yıl dönümünde skandal! Bakanlık davet etti 4 CHP’li başkan gelmedi

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana geçen 6 ayda iki depreminde de merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı 7'nci kez ziyaret etti.

    Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)

    Depremden sonra devam eden asrın inşa seferberliği kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kurum, önce Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerini ziyaret etti.

    Ardından Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehir merkezinde de esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi, valilik binasının inşaatında yetkililerden bilgi aldı.

    Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)

    Bakan Kurum daha sonra depremden zarar gören Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'ne katıldı. Şehrin ticaretini tekrar canlandıracak 3 noktadaki çalışmaların da hızla tamamlanacağı sözünü veren Bakan Kurum, deprem bölgesinin tamamında tüm konut ve iş yerlerinin bu yıl içinde teslim edileceğini belirtti.

    DAVETE RAĞMEN GELMEDİLER
    Bakan Kurum Kahramanmaraş temasları kapsamında AFAD binasında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Partili Kahramanmaraş milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların yöneticileriyle toplantı yaptı.

    Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)

    Toplantıya davet edilen CHP'li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdani, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz katılmadı.

    Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)Bakan Kurum asrın felaketinin merkez üssünde (Takvim.com.tr)

    Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının, konut ve iş yerlerinin inşa durumunun yanı sıra şehrin yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıya depremde ağır yıkımlar yaşanan 4 ilçenin de belediye başkanlarının yerine başkan yardımcıları veya birim müdürleri katıldı.

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