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2 saatlik yol 55 dakikaya düşüyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayan, milli otoyol ağının önemli bir parçası olacak olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını yarın gerçekleştirecek. 2 saatlik mesafeyi 55 dakikaya düşüren ve yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlayacak olan otoyol, bölgenin turizm ve sanayi potansiyelini artıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:53
2 saatlik yol 55 dakikaya düşüyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

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    İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak ulaşım ağının önemli bir parçası olacak Aydın-Denizli otoyolunun resmi açılışı Aydın'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

    Otoyol ile iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saatten 55 dakikaya düşecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecekBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek

    2020 yılında yapımına başlanan ve 3 Kasım 2023'te Kocabaş - Kuyucak arası hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamı 17 Ekim 2024 tarihinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmıştı. Aydın ve Denizli arasındaki mesafeyi 55 dakikaya düşüren otoyol sayesinde, Denizli'den İzmir'e ise sadece 1.5 saatte ulaşmak mümkün hale geldi. Bağlantı yolları ile birlikte toplamda 163 kilometrelik bir yapımın ardından hizmete açılan otoyol sayesinde İzmir, Aydın ve Denizli arasındaki turizm ve sanayi merkezlerinin birbirine bağlanarak bölgedeki trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecekBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek

    MİLLİ OTOYOL AĞININ PARÇASI OLACAK
    Resmi açılışı yarın (10 Ocak) Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın Çevre Yolu'ndan başlayarak, Aydın-Denizli Devlet Yolu'nun doğusundan paralel ilerleyip Aydın'ın sırasıyla Köşk-Dalama, Sultanhisar-Yenipazar, Nazilli-Bozdoğan, Kuyucak-Karacasu, il ve devlet yollarını keserek ilerleyip Buharkent ve Sarayköy ilçelerini geçerek Denizli Çevre yolu Kumkısık Ayrım Kavşağına varacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek (Takvim.com.tr Arşiv)

    Otoyol buradan Denizli Çevre Yolunun batısından paralel ilerleyip Pamukkale bağlantı yolu üzerinden Kocabaş mevkiinde Denizli-Afyon-Ankara Devlet Yoluna bağlanacak. Aydın Denizli Otoyolu projesi mevcut durumda yer alan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı niteliğinde olup, Denizli-Burdur Otoyolu ve Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanması ile Kapıkule'den Antalya'ya uzanan milli otoyol ağının önemli bir parçası haline gelecek.

    5.3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK
    Aydın- Denizli Otoyolu'nu hizmete açıldığı 2.5 aylık süreçte 2.8 milyon araç kullanırken, 163 kilometrelik uzunluğa sahip otoyolda 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak ve 74 alt geçit inşa edildi.

    Şehirlerarası mesafeyi kısaltan otoyol sayesinde yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlanacağı gibi karbon emisyonu da 61 bin ton azaltılacak.

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