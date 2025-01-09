2 saatlik yol 55 dakikaya düşüyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek (Takvim.com.tr Arşiv)
Otoyol buradan Denizli Çevre Yolunun batısından paralel ilerleyip Pamukkale bağlantı yolu üzerinden Kocabaş mevkiinde Denizli-Afyon-Ankara Devlet Yoluna bağlanacak. Aydın Denizli Otoyolu projesi mevcut durumda yer alan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı niteliğinde olup, Denizli-Burdur Otoyolu ve Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanması ile Kapıkule'den Antalya'ya uzanan milli otoyol ağının önemli bir parçası haline gelecek.
5.3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK
Aydın- Denizli Otoyolu'nu hizmete açıldığı 2.5 aylık süreçte 2.8 milyon araç kullanırken, 163 kilometrelik uzunluğa sahip otoyolda 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak ve 74 alt geçit inşa edildi.
Şehirlerarası mesafeyi kısaltan otoyol sayesinde yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlanacağı gibi karbon emisyonu da 61 bin ton azaltılacak.