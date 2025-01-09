2 saatlik yol 55 dakikaya düşüyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak ulaşım ağının önemli bir parçası olacak Aydın-Denizli otoyolu nun resmi açılışı Aydın'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek

2020 yılında yapımına başlanan ve 3 Kasım 2023'te Kocabaş - Kuyucak arası hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamı 17 Ekim 2024 tarihinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmıştı. Aydın ve Denizli arasındaki mesafeyi 55 dakikaya düşüren otoyol sayesinde, Denizli'den İzmir'e ise sadece 1.5 saatte ulaşmak mümkün hale geldi. Bağlantı yolları ile birlikte toplamda 163 kilometrelik bir yapımın ardından hizmete açılan otoyol sayesinde İzmir, Aydın ve Denizli arasındaki turizm ve sanayi merkezlerinin birbirine bağlanarak bölgedeki trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor.