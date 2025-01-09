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Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti | Başkan Erdoğan'dan taziye

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İyimaya için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 23:26 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 00:09
Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti | Başkan Erdoğan’dan taziye

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti.

    Ahmet İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İyimaya için taziye mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Başkan Erdoğan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

    "AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

    Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

    Rabb'im mekânını cennet eylesin."

    Eski milletvekili Ahmet İyimaya yaşamını yitirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Eski milletvekili Ahmet İyimaya yaşamını yitirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)


    AHMET İYİMAYA KİMDİR?

    Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

    İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten taziye mesajı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten taziye mesajı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı.

    Eski milletvekili Ahmet İyimaya yaşamını yitirdi (Takvim.com.tr)Eski milletvekili Ahmet İyimaya yaşamını yitirdi (Takvim.com.tr)

    Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan taziye mesajı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan taziye mesajı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

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