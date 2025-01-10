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TBMM'de kabul edildi: 4 maddede sağlık hizmetlerinde yeni dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeler, sağlık alanında vatandaşlara daha erişilebilir ve çeşitli hizmetler sunmayı amaçlarken, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesiyle Türkiye'nin sağlıkta global bir merkez haline gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:19 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:19
TBMM’de kabul edildi: 4 maddede sağlık hizmetlerinde yeni dönem

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    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

    TBMM (AA)TBMM (AA)

    4 BAŞLIKTA YENİ DÖNEM

    Yapılan düzenlemelerle sağlık alanında önemli değişiklikler hayata geçirildi. Yasa yabancılara sunulan sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, özel amaçlı raporların ücretlendirilmesi ve klinik araştırmaların kolaylaştırılması başlıklarıyla özetlendi.

    Sağlık çalışanı (AA)Sağlık çalışanı (AA)

    İşte değişikliklere dair detaylar:

    1- Yapılan düzenleme ile ülkemizde bulunan yabancılara belli bir ücret karşılığında aile sağlığı merkezlerinde hizmet sunulması sağlandı.
    İkamet izni bulunan yabancılara aile hekimliğine kaydolma imkanı getirildi, ikamet izni bulunmayanların ise turistin sağlığı kapsamında hizmet almalarının önü açıldı.

    2- Yapılan düzenleme ile vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi sağlandı ve bazı sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı.
    Bu çerçevede akupunktur ve fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, mesai dışında olmak kaydıyla, sertifikası olan aile hekimleri tarafından sunulmasına imkan tanındı.

    Sağlık raporu (AA)Sağlık raporu (AA)

    3- Aile hekimliğinde düzenlenen özel amaçlı raporların ücretli hale getirilmesi ile sağlık hizmeti sunumunda eşit dağılımın sağlanması hedeflendi.
    Teşhis ve tedavinin bir parçası olarak vatandaşlara sunulan istirahat raporu hizmeti ise bu düzenleme kapsamı dışında tutuldu.

    Klinik araştırma (AA)Klinik araştırma (AA)

    4.⁠ ⁠Yapılan düzenleme ile bilim insanlarımızın klinik araştırmaları daha ekonomik şekilde yapmasının önü açıldı.

    Klinik araştırmaların daha erişilebilir olması ile vatandaşlarımızın yenilikçi tedavilere daha erken ulaşması amaçlandı.

    Yine klinik araştırmaların maliyetinin azaltılmasıyla ülkemizin uluslararası arenada klinik araştırmalar için cazibe merkezine dönüşmesi hedeflendi.

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