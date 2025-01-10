TBMM’de kabul edildi: 4 maddede sağlık hizmetlerinde yeni dönem

Sağlık çalışanı (AA)



İşte değişikliklere dair detaylar:



1- Yapılan düzenleme ile ülkemizde bulunan yabancılara belli bir ücret karşılığında aile sağlığı merkezlerinde hizmet sunulması sağlandı.

İkamet izni bulunan yabancılara aile hekimliğine kaydolma imkanı getirildi, ikamet izni bulunmayanların ise turistin sağlığı kapsamında hizmet almalarının önü açıldı.



2- Yapılan düzenleme ile vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi sağlandı ve bazı sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı.

Bu çerçevede akupunktur ve fitoterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, mesai dışında olmak kaydıyla, sertifikası olan aile hekimleri tarafından sunulmasına imkan tanındı.