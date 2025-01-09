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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Ankara'da! Beştepe'de önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 15:20 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 15:20
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Ankara’da! Beştepe’de önemli kabul

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    Yoğun mesaisi süren Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulleri sürüyor..

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etmişti.

    Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

    Son görüşme ise, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ile gerçekleşti.

    MESCİD-İ AKSA İMAM HATİBİ SABRİ ANKARA'YA GELDİ

    Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

    Kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

    BARZANİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Başkan Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunmuştu.

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    Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

    Ayrıca görüşmede, 'Kalkınma Yolu' ve Suriye konuları da masadaydı.

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