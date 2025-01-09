SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu "azmanbüs" meselesi?

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diyen bir vatandaşla dalga geçti. Vatandaşa "sesin çok detone" diyen Ekrem İmamoğlu kendisini pankartla eleştirenlere ise, "Bunları elinizde tutarak kendi vücut düzeninize zarar veriyorsunuz." dedi. İmamoğlu'nun kibirli tavrı tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:59
Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar İlçesi'nde gerçekleştirilen bir programa katıldı.

    İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada bir vatandaş Adalardaki 'azmanbüs'lerden duyduğu rahatsızlılığı dile getirdi.

    Ekrem İmamoğlu kendini protesto eden vatandaşla dalga geçti

    VATANDAŞLA DALGA GEÇTİ
    Vatandaş "Azmanbüs istemiyoruz" diye bağırınca İmamoğlu vatandaşı azarladı.

    Adalılar pankart açarak İmamoğlu'na ʺazmanbüsʺ istemediklerini söyledi (Ekran Görüntüsü)Adalılar pankart açarak İmamoğlu'na ʺazmanbüsʺ istemediklerini söyledi (Ekran Görüntüsü)

    "SESİN ÇOK DETONE"
    İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone." diyerek kendisini protesto eden vatandaşla alay etti.

    "PANKART AÇARAK VÜCUT DÜZENİNE ZARAR VERİYORSUN"
    Pankart açarak rahatsızlığını dile getiren vatandaşlara da tepki gösteren İmamoğlu, "Sürekli bunları elinizde tutarak kendi vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Bu protesto biçiminin çok verimli bir protesto çalışması olmadığını söyleyeyim size."dedi.

    Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    KİBİRLİ HALLERE TEPKİ YAĞDI
    İmamoğlu'nun kibirli bir şekilde vatandaşları aşağılaması tepki çekti.

    NEDİR BU AZMANBÜS MESELESİ?
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin, Adalar'da toplu ulaşım amacıyla kulllanıma aldığı ve halk arasında "azmanbüs" olarak adlandırılan elektrikli minibüsler, Adalar sakinlerinin tepkisine neden oldu.

    Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Adalılar, bu araçların doğal, tarihi ve kültürel dokuyu bozduğunu, motorlu taşıt trafiğine kapalı olan Adalar'da yasalara aykırı olduğunu ve ekosisteme zarar verdiğini öne sürüyor.

    Ayrıca, bu minibüslerin sokak hayvanlarının can güvenliğini tehlikeye attığı ve Adalar'ın imara açılmasının zeminini hazırladığı endişeleri dile getirilerek İBB'nin bu karardan dönmesi isteniyor. Ada sakinleri bu sebeple defalarca kez eylem yaptı.

    Adalardan İBBye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?Adalardan İBBye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?
    Adalar'dan İBB'ye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye’de hikayemiz yeni başlıyor
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    Binance
    Hem vakitten hem nakitten tasarruf: Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açışını gerçekleştirecek
    Teröristlerin sonu cehennem! 20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
    Asrın felaketinin yıl dönümünde skandal! Bakanlık davet etti 4 CHP’li başkan gelmedi
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü! Kundaklama gözaltısı
    TÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamları
    DEM Parti’ye terör soruşturması! Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı gözaltına alındı
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek? Hükümet net: Pazarlık yok
    Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri
    Trump’tan Putin hamlesi: Görüşmek istiyor biz de ayarlıyoruz
    Özel poligonda intihara kalkıştı! O anlar anbean kaydedildi
    CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu