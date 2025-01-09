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81 ilde sahte alkol operasyonu: 50 bin litre zehir ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen sahte alkol operasyonunda 50 bin litre sahte ve etil alkol ele geçirildiğini 46 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:01 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:01
81 ilde sahte alkol operasyonu: 50 bin litre zehir ele geçirildi!

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

    81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen "ÇENGEL-16" operasyonlarında;

    ⚠️50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi❗️

    ⛔️ Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı❗

    Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

    🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda;
    ◾️38 bin 322 litre sahte alkol,
    ◾️11 bin 783 litre etil alkol ve
    ◾️4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

    Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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