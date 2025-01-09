81 ilde sahte alkol operasyonu: 50 bin litre zehir ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen "ÇENGEL-16" operasyonlarında;
⚠️50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi❗️
⛔️ Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı❗
Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.
🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda;
◾️38 bin 322 litre sahte alkol,
◾️11 bin 783 litre etil alkol ve
◾️4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.