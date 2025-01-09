Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Kendi halkına zulmeden, insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayan, masum çocukları annesiz, babasız bırakan 61 yıllık zalim rejimin yıkıldığını dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

Yerlikaya, Türkiye'de 2 milyon 888 bin 876 Suriyeli bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz 2017'den beri Suriyeli kardeşlerimiz yıllardır ayrı kaldığı, özlem duyduğu, vatan hasreti çektiği topraklarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönüşlerini devam ettiriyorlar. Geri dönüşler, İçişleri Bakanlığımız ve bağlı kuruluşumuz Göç İdaresi Başkanlığımızca yürütülüyor. 2017'den bugüne gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur."

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, sınır kapısından geçişleri devam ediyor (Fotoğraf: AA)

Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce, 2024 yılının 11 aylık bölümünde gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş kapsamında aylık ortalama 11 bin 63 Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirten Yerlikaya, "8 Aralık'ta Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından bugüne de beklenen oldu. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli dönüşler artmaya başladı. Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı." diye konuştu.