Sıfır Atık projesine bir ödül daha bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı

Emine Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)
SIFIR ATIK EKONOMİMİZ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Yıkım yerine yeniden inşayı merkezine alan döngüsel ekonominin her millet için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kurum, "Bu ekonomi modelinde başarılı olmayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değil. Bu yönüyle de sıfır atık projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip bir projedir. Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle bugün 60 milyon ton atığı dönüştürmüş ve bu kapsamda ekonomisine 185 milyar lira tasarruf bir Türkiye'den söz ediyoruz" dedi.
SIFIR ATIK PROJESİNİN DAHA ÖNCE LAYIK GÖRÜLDÜĞÜ ÖDÜLLER
Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi, bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü. Proje, 2018 yılında da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülünü aldı.
2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü" ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından "Waste Wise Cities Global Champion Ödülü"ne değer görülen proje, 2022'de "Akdeniz Parlementerler Asamblesi Ödülü (PAW Awards)" ve Dünya Bankası tarafından takdim edilen "İklim ve Kalkınma Liderliği Ödülü"nü aldı.
Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ʺSıfır Atık Projesiʺnin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı (Takvim.com.tr Arşiv)
Atık üretimini azaltma, geri dönüşüm yapma ve kaynakları koruma hedeflerine yönelik proje çerçevesinde Türkiye'yi temiz, gelişmiş ve sürdürülebilir bir ülke hâline getirme çabalar nedeniyle bir dünya markası hâline gelen, "Türkiye Sıfır Atık" projesi, Türkiye adına aday gösterildi ve 9-10 Mart 2022'de Dubai'de düzenlenen 16. Genel Kurul Toplantısı'nda da ödüle layık görüldü. 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen törende, Sıfır Atık projesi AKDENİZ-PA ödülünü aldı.
SIFIR ATIK PROJESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNDE DE TAKDİR TOPLADI
Kurulduğu günden bu yana herkes tarafından takdir toplayan proje, uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü.
BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı, oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.
30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" kurulacağını ifade etmişti.
Program sonrasında BM Genel Sekreteri Guterres, Emine Erdoğan'a yazılı olarak Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığı teklifinde bulunmuş, teklif üzerine Emine Erdoğan, Kurul'un başkanlığını üstlenmişti.