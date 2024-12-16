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Sıfır atık kazandırdı! 7 yılda 60 milyon ton atık geri kazanıldı, ekonomiye 185 milyar lira katkı sağlandı

Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile 7 yılda 60 milyon ton atık geri kazanılırken, ekonomiye 185 milyar lira katkıda bulunuldu, 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Sıfır atık kazandırdı! 7 yılda 60 milyon ton atık geri kazanıldı, ekonomiye 185 milyar lira katkı sağlandı

İÇİNDEKİLER

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, 7'nci yılını tamamladı. Hareket 7 yılda hem Türkiye ekonomisine hem de çevre ve doğaya kazandırdı.

    Sıfır Atık Hareketi, uygulanmaya başlandığı günden bu yana BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat), Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Dünya Bankası tarafından sayısız ödüle layık görülürken, hareketin 7 yıllık karnesi de belli oldu. Projede birçok başarıya imza atıldı. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, "Sayın Emine Erdoğan himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile 7 yıl önce yüzde 13 olan geri kazanım oranı bu yıl yüzde 35'e yükseldi. Geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'lere ulaşması hedefleniyor" dedi.

    22 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM
    Öner, bu süreçte 60 milyon ton atığın geri kazanıldığını, ekonomiye 185 milyar TL katkıda bulunulduğunu, 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığını ve 5.9 milyon ton sera gazı salınımının engellendiğini kaydetti. Bugüne kadar 29.3 milyon ton kağıtkarton, 7.8 milyon ton plastik, 2.9 milyon ton cam, 3.7 milyon ton metal, 16.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere 59.9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını belirten Öner, ayrıca 22 milyon kişiye sıfır atık eğitimleri verildiğini söyledi.

    TÜRKİYE MODEL ÜLKE OLDU
    Katı atık bertarafında Türkiye'nin alt ve orta gelir grubuna dahil olan ülkelere model olabileceğini anlatan Öner, "Tesislerimizde neredeyse her ay yabancı misafirlerimiz oluyor. 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemize gelen Lesotho Başbakanı Sam Matekane tesislerimizi gezdi. Bizleri ülkesine yatırım için davet ettiler, önümüzdeki aylarda iade-i ziyaret yapmayı planlıyoruz" dedi.

    KARNE PEKİYİ
    - 60 milyon ton atık geri kazanıldı.
    - 185 milyar TL ekonomiye kazandırıldı.
    - 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.
    - 5.9 milyon ton sera gazı salınımı engellendi.

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