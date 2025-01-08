CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde geçen ay Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey tarafından işe alınan ve BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) metin yazarı ve TV sorumlusu olarak çalışmaya başlayan CHP'li Mustafa Buçan'ın, aynı birimde yaklaşık 2 yıldır muhabir olarak çalışan E.S.'yi taciz ettiği ortaya çıktı.

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Belediyede işe başladığı gün kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada Kılıçdaroğlu'yla birlikte fotoğrafları bulunan Mustafa Buçan iddiaya göre ilk iş gününden itibaren, çalıştığı birimdeki kadın personellerin hangilerinin evli hangilerinin bekâr olduğunu öğrenmeye çalıştı.