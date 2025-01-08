CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde geçen ay Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey tarafından işe alınan ve BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) metin yazarı ve TV sorumlusu olarak çalışmaya başlayan CHP'li Mustafa Buçan'ın, aynı birimde yaklaşık 2 yıldır muhabir olarak çalışan E.S.'yi taciz ettiği ortaya çıktı.
SOSYAL HESABINDAN TAKİP ETTİ
Belediyede işe başladığı gün kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada Kılıçdaroğlu'yla birlikte fotoğrafları bulunan Mustafa Buçan iddiaya göre ilk iş gününden itibaren, çalıştığı birimdeki kadın personellerin hangilerinin evli hangilerinin bekâr olduğunu öğrenmeye çalıştı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı yaşandı. (Görsel: AA)
Buçan, bir süre sonra kanalda muhabir olarak çalışan E.S.'yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.
ÖZELDEN GENÇ KIZA YAZDI
Genç kızın tüm sosyal medya paylaşımlarını peş peşe beğenen Mustafa Buçan, daha sonra DM'den genç kıza mesajlar yazmaya başladı. Mustafa Buçan gece 22.14'te genç kıza, "Merhaba, rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesaj attı.
Mesajlardan rahatsız olan genç kız, Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engelledi. Ancak Buçan bu kez genç kıza telefondan mesajlar atmaya devam etti. "Merhaba yanlış bir şey mi dedim. Cevap vermedin. Beni Instagram'dan da sildin. Neyse canın sağ olsun" diye mesaj attı. Mustafa Buçan'ın mesajlarından rahatsız olan genç kız durumu amirlerine anlattı.
Tacize uğrayan genç kızın işine son verildi. (Görsel: AA)
İŞTEN ÇIKARILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Daha sonra sosyal medyada X platformunda "Bursa Belediyesi'nde taciz" şeklinde kendisinin ismi geçmeyen bir haber yayınlandığını belirten muhabir genç kız, "O yayınlanan haberden sonra iş akdime son verildi" dedi. Kendisine gönderilen tebligatla 31.12.2024 tarihinde sözleşmesi feshedilen E.S. savcılığa giderek Mustafa Buçan hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kızı taciz eden Mustafa Buçan'ın ise bir süre izne ayrıldığı öğrenildi.