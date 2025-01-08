İzmir’e CHP imzası! Belediye çalışanları iş bıraktı sistem kilitlendi... Konak’ta çöp dağları

İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu (AA)







"KORDON'A YAKIŞMAYAN BİR DURUM"

Kordon'da bir restoranda çalışan Erhan Göl, gazetecilere çöp yığınları nedeniyle oluşan kötü kokudan müşterilerin rahatsız olduğunu belirterek, "Böyle bir çöp birikimi söz konusu değildi. Belediye araçları çöp biriktikten sonra bölgelerden 3-4 sefer geçerek alıyordu ama son iki gündür böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiç hoş bir şey değil. Kordon'a yakışmayan bir durum. Biz de memnun değiliz umarım en kısa zamanda çözülür." diye konuştu.



CHP DEMEK ÇÖP ÇUKUR ÇAMUR DEMEKTİR



İzmir'de çöp dağlarının oluşması sonrası akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP tarifi geldi.



Erdoğan, her fırsatta "CHP demek çöp, çukur, çamur" demektir" diyor.

