İzmir’e CHP imzası! Belediye çalışanları iş bıraktı sistem kilitlendi... Konak’ta çöp dağları

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi personelin maaşını ödeyemedi şehirde kaos baş gösterdi.
Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bugün de sürdü.
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu (AA)
Koca kentte deyim yerindeyse hayat durdu. ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanlarının iş bırakma eylemi sonrası Konak'ta çöp dağları baş gösterdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde çöp yığınları oluştu. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü.
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu (AA)
"KORDON'A YAKIŞMAYAN BİR DURUM"
Kordon'da bir restoranda çalışan Erhan Göl, gazetecilere çöp yığınları nedeniyle oluşan kötü kokudan müşterilerin rahatsız olduğunu belirterek, "Böyle bir çöp birikimi söz konusu değildi. Belediye araçları çöp biriktikten sonra bölgelerden 3-4 sefer geçerek alıyordu ama son iki gündür böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiç hoş bir şey değil. Kordon'a yakışmayan bir durum. Biz de memnun değiliz umarım en kısa zamanda çözülür." diye konuştu.
CHP DEMEK ÇÖP ÇUKUR ÇAMUR DEMEKTİR
İzmir'de çöp dağlarının oluşması sonrası akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP tarifi geldi.
Erdoğan, her fırsatta "CHP demek çöp, çukur, çamur" demektir" diyor.