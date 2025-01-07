Yenidoğan çetesi soruşturmasında şok iddia: Doktor ve oğluna kabusu yaşattılar

Ünlü Prof. Dr. Ahmet Satıcı, "Yenidoğan çetesi" skandalı nedeniyle kapatılan Özel Şafak Hastanesi Bağcılar'da geçen seneye kadar Göz Doktoru olarak görev yaptı.

Yenidoğan çetesi doktoru da dolandırdı! (Takvim Gazetesi)

Hastane yönetimiyle yaptığı anlaşmaya göre, kendi özel cihazlarını hastaneye getirip yapmış olduğu muayene ve ameliyatlardan gelen ücretin yüzde 65'ini alacaktı. Taraflar bir süre bu şekilde çalışırken hastane yönetimi 2023'ün Ekim'inden sonra doktorun alacaklarından kesinti yapmaya başladı. Kesintiyi kabul etmeyen doktor, iddiaya göre durumu hastane yöneticileri ile konuşmaya gittiğinde çete soruşturmasından tutuklu bulunan İşletme Müdürü Mustafa K, tıbbi cihazları adeta rehin aldı. Ardından devreye giren oğlu Ender Satıcı, büyük bir şok yaşadı.

TELEFONU GASP EDİLDİ

İddiaya göre, hastane yöneticileri tarafından ses kaydı aldığı için telefonu ve akıllı saati gasp edilen Satıcı'ya pantolonu üzerinden zorla iğne yapıldı. Aile, hakkını aramak için Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın kapısını çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili de 19 Ekim 2024'te kapatıldı.

Liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığı "Yenidoğan Çetesi hakkında hazırlanan ikinci fezlekede, Halime adlı bebeğin göz göre göre ölüme terk edildiği yer aldı.