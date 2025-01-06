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Kanada Başbakanı Justin Trudeau neden istifa etti? Justin Trudeau kimdir? Kariyeri, eşi ve çocukları...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, siyasi kariyerinde önemli bir karar alarak Kanada Liberal Partisi'nden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, partinin yeni lideri belirlenene kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 19:32 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 19:42
Kanada Başbakanı Justin Trudeau neden istifa etti? Justin Trudeau kimdir? Kariyeri, eşi ve çocukları...

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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, istifa kararıyla gündemde. Trudeau, meclisteki tıkanıklığı gerekçe göstererek hem partisinden hem de başbakanlık görevinden ayrılacağını duyurdu.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU İSTİFA ETTİ

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisi Kanada Liberal Partisi'nden ve başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau, bir sonraki lider belirlenene kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

    Başbakan Trudeau, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
    "Ben bir savaşçıyım çünkü bu ülkenin daha iyi olmasını istiyorum. Ancak meclis adeta felce uğradı. Bu sebeple 2024 Mart ayına kadar yeni bir meclis dönemi gerekiyor. Ailemle kariyerim hakkında görüşmeler yaptım. Çocuklarımla paylaştığım kararı şimdi sizinle de paylaşıyorum. Partimden ve başbakanlık görevimden istifa ediyorum. Ancak partim yeni bir lider seçene kadar görevimi sürdüreceğim."

    Trudeau'nun istifa kararı, Kanada siyasi arenasında geniş yankı uyandırdı. Yeni lider seçimine kadar Trudeau'nun görevine devam edeceği belirtildi.

    JUSTIN TRUDEAU NEDEN İSTİFA ETTİ?

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle istifa etti. Trudeau, meclisteki tıkanıklığı gerekçe göstererek yeni bir lider belirlenene kadar görevine devam edeceğini duyurdu.

    Justin Trudeau, eşi (eski) ve çocuklarıJustin Trudeau, eşi (eski) ve çocukları

    JUSTİN TRUDEAU KİMDİR?

    Justin Pierre James Trudeau (d. 25 Aralık 1971), Kanadalı siyasetçi, Kanada'nın 23. Başbakanı ve Kanada Liberal Partisi lideridir. Eski Başbakan Pierre Trudeau'nun en büyük oğludur.

    1971'de Ottawa'da doğan Trudeau, Collège Jean-de-Brébeuf ve McGill Üniversitesi'nden mezun oldu. 1998'de Britanya Kolumbiyası Üniversitesi'ni tamamladı. Babası Pierre Trudeau'nun 2000'deki cenazesinde dikkat çekti. Vancouver'da öğretmenlik yaptı ve 2007'de "The Great War" filminde başrol oynadı.

    2008'de Papineau'den Avam Kamarası'na seçilen Trudeau, 2013'te Liberal Parti lideri oldu. 2015 seçimlerinde çoğunluğu kazanarak başbakan oldu.

    Anne-babası 1977'de boşandı. Trudeau, ailesinin ayrılığı hakkında "Büyük bir tutkuyla birbirlerini sevseler de, babamın görevleri annemin ilişkideki eşitliğini bozdu" ifadelerini kullandı.

    Justin Trudeau ve eşinin düğününden bir görselJustin Trudeau ve eşinin düğününden bir görsel

    JUSTIN TRUDEAU EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau ile ayrılık kararı aldıklarını ifade etti.

    Çift, açıklamalarında birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı vurgularken, çocuklarının iyiliği için Kanadalılardan mahremiyetlerine saygı göstermelerini istedi. Trudeau ailesinin 15 yaşında Xavier, 14 yaşında Ella-Grace ve 9 yaşında Hadrien adında üç çocuğu bulunuyor.

    Justin Trudeau ve eski eşi Sophie Gregoire Justin Trudeau ve eski eşi Sophie Gregoire

    9 senedir görevdeydi! Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti9 senedir görevdeydi! Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti
    9 senedir görevdeydi! Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti

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