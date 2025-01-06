Kanada Başbakanı Justin Trudeau neden istifa etti? Justin Trudeau kimdir? Kariyeri, eşi ve çocukları...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau , istifa kararıyla gündemde. Trudeau, meclisteki tıkanıklığı gerekçe göstererek hem partisinden hem de başbakanlık görevinden ayrılacağını duyurdu.

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KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU İSTİFA ETTİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisi Kanada Liberal Partisi'nden ve başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau, bir sonraki lider belirlenene kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Trudeau, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben bir savaşçıyım çünkü bu ülkenin daha iyi olmasını istiyorum. Ancak meclis adeta felce uğradı. Bu sebeple 2024 Mart ayına kadar yeni bir meclis dönemi gerekiyor. Ailemle kariyerim hakkında görüşmeler yaptım. Çocuklarımla paylaştığım kararı şimdi sizinle de paylaşıyorum. Partimden ve başbakanlık görevimden istifa ediyorum. Ancak partim yeni bir lider seçene kadar görevimi sürdüreceğim."

Trudeau'nun istifa kararı, Kanada siyasi arenasında geniş yankı uyandırdı. Yeni lider seçimine kadar Trudeau'nun görevine devam edeceği belirtildi.

JUSTIN TRUDEAU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle istifa etti. Trudeau, meclisteki tıkanıklığı gerekçe göstererek yeni bir lider belirlenene kadar görevine devam edeceğini duyurdu.