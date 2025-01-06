Roketsan mühendisinin sodyum nitratla gelen şüpheli ölümü: Soruşturma sürüyor

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu ailesi ve polis ekiplerine bildirdi. Polis nezaretinde çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yusuf Serdar Yücel'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yusuf Serdar Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre,Yusuf Serdar Yücel'in sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği tespit edildi. Cenazesi, memleketi Isparta'nın Sav beldesinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.