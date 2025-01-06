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Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar'dan | Lakabını doğrulayan emir: "Anne karnında bebek lazım!"

Hemşire Nigar Kubilay, Yenidoğan operasyonunda tutuklandı. "Disiplinli olduğum için bana Kanlı Nigar derler" diye kendini tanıttı. Çeteye verdiği talimat ise lakabını doğruladı: "Anne karnında bebek lazım!"

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar’dan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!

İÇİNDEKİLER

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    Liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığı çeteye ilişkin yeni fezleke hazırlandı. 18 şüpheli arasında Nigar Kubilay da vardı! Kubilay'ın Sarı ve diğer çete üyeleriyle yaptığı korkunç telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Medilife Hastanesi'ndeki hemşire Çağla Durmuş'a, "Hasta bul" diye emir yağdırdı. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ise konuşması şoka uğrattı: Bir gebe vereceğiz, 200 bin lira ciro yapacağız.

    Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    KANLI NİGAR'IN KANLI ELLERİ
    Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. 18 şüpheli arasında yer alan 32 yıldır hemşirelik yapan Nigar Kubilay, "Bana sektörde Kanlı Nigar derler" dedi. Kubilay'ın çete lideri Fırat Sarı dahil bir dizi kişi ile görüştüğü açıklandı... Çete üyelerinin, bebeklere kullanılması gereken bir ilacı bir garsona sattığı ortaya çıktı.

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    Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Ali Ergezen'in hazırladığı fezlekede 11'i tutuklu 18 şüpheli yer alıyor. Çorlu Reyap Hastanesi Başhekimi İbrahim Oktay ve Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi Bener Mansuroğlu'nun yanı sıra doktorlar Hilda Keykubad, Zeki Ötünç ve Songül Kaloğlu da dosyada şüpheli konumda. Dr. Kaloğlu'nun firari konumda olduğu dosyada çok sayıda hemşire de yer alıyor. Çorlu Reyap Hastanesi'nde Başhemşire olarak görev yapan Hilal Vatansever'in yanı sıra 32 yıldır sağlık sektöründe görev yapan Nigar Kubilay da dosyanın şüphelileri arasında.

    Hemşire Nigar Kubilay Yenidoğan operasyonunda tutuklandı. (Takvim Gazetesi)Hemşire Nigar Kubilay Yenidoğan operasyonunda tutuklandı. (Takvim Gazetesi)

    YAKALAMA KARARI
    Tutuklu durumdaki Nigar Kubilay son olarak Bağcılar Medilife Hastanesi'nde başhemşire olarak görev yapıyordu. İfadesinde "Bana sektörde Kanlı Nigar derler. Bunun sebebi disiplinli ve düzgün çalışmam ve hemşireliği sevmemden dolayıdır. 32 yıllık meslek hayatımda her zaman çevremde dürüstlüğüm ve çalışkanlığım, disiplinli olmamla Kanlı Nigar olarak tanınmaktayım" ifadelerini kullanıyor. Dr. Songül Kaloğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    ANNE KARNINDA BEBEK LAZIM
    Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş ile bir görüşmesinde Kubilay, "Pazarlama yap. 13 bebek var. Hasta bulun. Yeni doğan hemşireyi dışarı pazarlamaya çıkarıyorum, seni de çıkartırım Çağla. Anne karnında bebek bulmamız lazım canlarım benim" diyor.

    Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    BİR GEBE 200 BİN LİRA CİRO
    Birçok hastaneye bebek sevkini yapan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile yaptığı bir dizi telefon konuşması olan Nigar Kubilay'a bu kişi şunları söylüyor: "Bir tane bir gebe vereceğiz. Yüz elli, iki yüz bin lira ciro yapacak. O bebekten anladın mı?"
    Tutuklu sanık Hasan Basri Gök ise ifadesinde, Nigar Kubilay için "Kanlı Nigar lakabı ile anılan Nigar isimli başhemşire hastanedeki tüm usulsüzlüklerden haberdardır" dedi.

    Hasan Basri Gök. (Takvim.com.tr foto arşiv)Hasan Basri Gök. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    BEBEK İLACINI GARSONA SATTI
    Fezlekeye göre hemşire olan Hasan Basri Gök, çocuk doktoru olarak Çorlu Reyap Hastanesi'nde sezaryen ameliyatına girdi. Özel bir hastanede garson olarak çalışan Meryem Küçükoğlu'nun, ambulans şoförü Hüseyin Deniz'e el altından aldığı bebek ilaçları için yüklü miktarda ödeme yaptı. Esenyurt Reyap Hastanesi'nde entübe bebeğin akciğer grafisi ölen bir bebeğin dosyasına konuldu.

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