Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar'dan | Lakabını doğrulayan emir: "Anne karnında bebek lazım!"

Hemşire Nigar Kubilay Yenidoğan operasyonunda tutuklandı. (Takvim Gazetesi) YAKALAMA KARARI

Tutuklu durumdaki Nigar Kubilay son olarak Bağcılar Medilife Hastanesi'nde başhemşire olarak görev yapıyordu. İfadesinde "Bana sektörde Kanlı Nigar derler. Bunun sebebi disiplinli ve düzgün çalışmam ve hemşireliği sevmemden dolayıdır. 32 yıllık meslek hayatımda her zaman çevremde dürüstlüğüm ve çalışkanlığım, disiplinli olmamla Kanlı Nigar olarak tanınmaktayım" ifadelerini kullanıyor. Dr. Songül Kaloğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv) ANNE KARNINDA BEBEK LAZIM

Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş ile bir görüşmesinde Kubilay, "Pazarlama yap. 13 bebek var. Hasta bulun. Yeni doğan hemşireyi dışarı pazarlamaya çıkarıyorum, seni de çıkartırım Çağla. Anne karnında bebek bulmamız lazım canlarım benim" diyor.

Yenidoğan çetesine ilişkin yeni bir fezleke hazırlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv) BİR GEBE 200 BİN LİRA CİRO

Birçok hastaneye bebek sevkini yapan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile yaptığı bir dizi telefon konuşması olan Nigar Kubilay'a bu kişi şunları söylüyor: "Bir tane bir gebe vereceğiz. Yüz elli, iki yüz bin lira ciro yapacak. O bebekten anladın mı?"

Tutuklu sanık Hasan Basri Gök ise ifadesinde, Nigar Kubilay için "Kanlı Nigar lakabı ile anılan Nigar isimli başhemşire hastanedeki tüm usulsüzlüklerden haberdardır" dedi.

Hasan Basri Gök. (Takvim.com.tr foto arşiv) BEBEK İLACINI GARSONA SATTI

Fezlekeye göre hemşire olan Hasan Basri Gök, çocuk doktoru olarak Çorlu Reyap Hastanesi'nde sezaryen ameliyatına girdi. Özel bir hastanede garson olarak çalışan Meryem Küçükoğlu'nun, ambulans şoförü Hüseyin Deniz'e el altından aldığı bebek ilaçları için yüklü miktarda ödeme yaptı. Esenyurt Reyap Hastanesi'nde entübe bebeğin akciğer grafisi ölen bir bebeğin dosyasına konuldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN