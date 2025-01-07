CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı

Megakent İstanbul'da vatandaşlar metrobüslerde sorun yaşamaya devam ederken, CHP'li İBB'nin ise birilerini zengin etmekle meşgul olduğu görüldü.
Megakent İstanbul'da vatandaşlar metrobüslerde sorun yaşamaya devam ederken, CHP'li İBB'nin ise birilerini zengin etmekle meşgul olduğu görüldü.
%46.09 ZAM İSTEDİLER
İstanbullulara düzgün bir hizmet vermeyen belediye, Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında yüzde 46.09 zam yapılmasını teklif etti.
Bu teklif reddedilirken, komisyonda en son temmuzda zam yapıldığı, yakıt ve gider artışlarının yüzde 12 civarında olduğu, dolayısıyla yüzde 15 gibi artışa vurgu yapılarak bu oranda bir düzenleme yapılması talep edildi.
İŞTE VURGUNUN BOYUTU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazandığı milyarlık otobüs bakım ihaleleriyle adını duyuran tamirci Remzi Baka'nın Büyükşehir'den Ağustos-Kasım 2024 arasında kazandığı en yüksek tutarlı 10 ihalenin analizi ise vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.
35 İHALEDEN 19 MİLYAR KAZANDI
Tamirci Remzi Baka, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle son 5 yılda kazandığı 35 ihalede 19 milyar 724 milyon lira gibi rekor bir para kazanarak dudak uçuklattı.
AYDA 500 MİLYON ALACAK
Şimdi ise Baka'nın şirketi (Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.) 2025 yılında hizmet süresi devam eden 3 ihaleden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden ayda KDV dahil 500 milyon lira alacak.
PAZARLIK USULÜ YOK
Baka'nın kazandığı 10 ihaleden 7'sinin Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulü olması dikkat çekti. Pazarlık usulü olan ihalelerin toplam tutarı 853 milyon 745 bin lirayı buluyor. Açık ihale usulü yapılan kalan 3 ihalenin toplam tutarı ise 9 milyar 777 milyon 904 bin lira.
10 ihalenin toplamı ise 10 milyar 631 milyon 650 bin lira olarak kayıtlara geçti.