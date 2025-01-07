PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB'den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka'ya akıtılan para dudak uçuklattı

Ulaşıma 46.09 zam yapılmasını teklif eden CHP'li İBB Belediyesi'nin alengirli ihale işleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak İBB’den kazandığı milyarlık otobüs bakım ihaleleriyle adını duyuran Remzi Baka’nın Ağustos-Kasım 2024 arasında 10 ihaleden 10 milyar 631 milyon lira aldığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 07:03
CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Megakent İstanbul'da vatandaşlar metrobüslerde sorun yaşamaya devam ederken, CHP'li İBB'nin ise birilerini zengin etmekle meşgul olduğu görüldü.

    İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 46'lık oranında zam teklifi reddedildi. (AA)İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 46'lık oranında zam teklifi reddedildi. (AA)

    %46.09 ZAM İSTEDİLER
    İstanbullulara düzgün bir hizmet vermeyen belediye, Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında yüzde 46.09 zam yapılmasını teklif etti.

    Bu teklif reddedilirken, komisyonda en son temmuzda zam yapıldığı, yakıt ve gider artışlarının yüzde 12 civarında olduğu, dolayısıyla yüzde 15 gibi artışa vurgu yapılarak bu oranda bir düzenleme yapılması talep edildi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. (AA)CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. (AA)

    İŞTE VURGUNUN BOYUTU
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazandığı milyarlık otobüs bakım ihaleleriyle adını duyuran tamirci Remzi Baka'nın Büyükşehir'den Ağustos-Kasım 2024 arasında kazandığı en yüksek tutarlı 10 ihalenin analizi ise vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

    35 İHALEDEN 19 MİLYAR KAZANDI
    Tamirci Remzi Baka, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle son 5 yılda kazandığı 35 ihalede 19 milyar 724 milyon lira gibi rekor bir para kazanarak dudak uçuklattı.

    Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat ve Remzi Baka. (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat ve Remzi Baka. (Takvim.com.tr)

    AYDA 500 MİLYON ALACAK
    Şimdi ise Baka'nın şirketi (Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.) 2025 yılında hizmet süresi devam eden 3 ihaleden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden ayda KDV dahil 500 milyon lira alacak.

    PAZARLIK USULÜ YOK
    Baka'nın kazandığı 10 ihaleden 7'sinin Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulü olması dikkat çekti. Pazarlık usulü olan ihalelerin toplam tutarı 853 milyon 745 bin lirayı buluyor. Açık ihale usulü yapılan kalan 3 ihalenin toplam tutarı ise 9 milyar 777 milyon 904 bin lira.

    10 ihalenin toplamı ise 10 milyar 631 milyon 650 bin lira olarak kayıtlara geçti.

    CHPli İBBnin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Bakaya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihalelerCHPli İBBnin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Bakaya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler

    İBBnin rant çarkından milyarderliğe uzanan yol! İETT vurgunundan yeni isim çıktı! 35 kıyak ihale belgelendiİBBnin rant çarkından milyarderliğe uzanan yol! İETT vurgunundan yeni isim çıktı! 35 kıyak ihale belgelendi
    İBB'nin rant çarkından milyarderliğe uzanan yol! İETT vurgunundan yeni isim çıktı! 35 kıyak ihale belgelendi

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı
    Konut sektörü canlanıyor! Faiz 9 ayın en düşüğüne indi
    2025’in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan’dan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı
    MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak?
    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı
    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor
    ABD’den Suriye için geçici yaptırım muafiyeti: Kişisel para transferleri 7 Temmuz’a kadar serbest bırakıldı
    CHP’li belediyede rüşvet skandalı: Sosyal medya paylaşımı savcılığı harekete geçirdi
    Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa’nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti
    Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo’dan ilginç talep: Formasını istedi
    TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı: Enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
    2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem