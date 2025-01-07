CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı

Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat ve Remzi Baka. (Takvim.com.tr)

AYDA 500 MİLYON ALACAK

Şimdi ise Baka'nın şirketi (Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.) 2025 yılında hizmet süresi devam eden 3 ihaleden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden ayda KDV dahil 500 milyon lira alacak.

PAZARLIK USULÜ YOK

Baka'nın kazandığı 10 ihaleden 7'sinin Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulü olması dikkat çekti. Pazarlık usulü olan ihalelerin toplam tutarı 853 milyon 745 bin lirayı buluyor. Açık ihale usulü yapılan kalan 3 ihalenin toplam tutarı ise 9 milyar 777 milyon 904 bin lira.

10 ihalenin toplamı ise 10 milyar 631 milyon 650 bin lira olarak kayıtlara geçti.