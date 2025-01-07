17 ilde PKK/KCK operasyonu: 65 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

17 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-36 operasyonlarında; 65 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı ❗️

Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗️

🚩Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

◾PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,

◾Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

◾️Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve

◾Terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

⚠️Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.