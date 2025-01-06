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Taksilerde kural değişti! UKOME’den flaş karar duyuruldu

İstanbul'da ticari taksilere yönelik yapılan UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında alınan kararlar, taksi sahipleri ve kullanıcıları için önemli değişiklikler getirdi.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 20:58
Taksilerde kural değişti! UKOME’den flaş karar duyuruldu

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    İstanbul'da ticari taksilere yönelik önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. UKOME toplantısında alınan kararla, araç değişiminde yüzde 50 yerlilik şartı kaldırılarak taksilere farklı marka ve model araçların plaka takılmasının önü açıldı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    YENİ DÜZENLEME

    UKOME toplantısında alınan kararlarla, ticari taksilerdeki araç değişiklikleriyle ilgili şu yenilikler getirildi:

    C Segmenti Araçlar için Kullanım Süresi
    Yüzde 50'den fazla yerlilik şartı olan C segmenti araçlarda, sıfır kilometre alımlarda yıllık tahakkuk şartıyla 6 yıllık kullanım süresi belirlendi.

    Yaş Şartı Düzenlemesi
    Yüzde 50 yerlilik oranına sahip araçlar için, 0-2 yaş aralığındaki alımlarda 6'ncı yıldan sonra tahakkuk şartı getirildi. Bu araçların maksimum kullanım yaşı ise 9 yıl olarak belirlendi.

    B Segmenti Araçlar
    Toplantıda B segmenti araçlara plaka takılması teklifi ise reddedildi.

    PLAKA TAKILABİLECEK ARAÇLAR

    Yeni düzenlemeye göre ticari taksilere plaka takılabilecek araçlar şu şekilde belirlendi:

    Fiat Egea

    Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)

    Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)

    Citroen C4X

    Ford Focus Sedan

    Honda Civic Sedan

    Hyundai Elantra

    Skoda Octavia

    Bu araçlar, C segmenti sınıfına giren modeller olarak ticari taksilerde kullanılabilecek.

    TAKSİCİLERE NE SAĞLAYACAK?

    Bu düzenleme, taksi sahiplerine farklı marka ve model araçları tercih etme özgürlüğü sunarken, kullanıcılar için de daha çeşitli ve konforlu araç seçenekleri anlamına geliyor. Ayrıca, yaş sınırlarının netleştirilmesiyle birlikte taksi filosunun yenilenmesi ve daha modern araçların kullanımda olması hedefleniyor.

    B SEGMENTİ ARAÇLARA REDDEDİLME NEDENİ

    UKOME'nin B segmenti araçlara yönelik plaka takılmasını reddetmesi, bu araçların kullanıcı konforu ve alan gereksinimleri açısından uygun bulunmamasıyla açıklanıyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun bir metropolde, daha geniş ve konforlu araçların tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

    YENİ KURALLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

    Bu kararların, taksi sahiplerinin mevcut filolarını güncellemeleri ve yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için bir geçiş süreci sonrasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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