Taksilerde kural değişti! UKOME’den flaş karar duyuruldu

İstanbul'da ticari taksilere yönelik önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. UKOME toplantısında alınan kararla, araç değişiminde yüzde 50 yerlilik şartı kaldırılarak taksilere farklı marka ve model araçların plaka takılmasının önü açıldı.
İstanbul'da ticari taksilere yönelik önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. UKOME toplantısında alınan kararla, araç değişiminde yüzde 50 yerlilik şartı kaldırılarak taksilere farklı marka ve model araçların plaka takılmasının önü açıldı.
YENİ DÜZENLEME
UKOME toplantısında alınan kararlarla, ticari taksilerdeki araç değişiklikleriyle ilgili şu yenilikler getirildi:
C Segmenti Araçlar için Kullanım Süresi
Yüzde 50'den fazla yerlilik şartı olan C segmenti araçlarda, sıfır kilometre alımlarda yıllık tahakkuk şartıyla 6 yıllık kullanım süresi belirlendi.
Yaş Şartı Düzenlemesi
Yüzde 50 yerlilik oranına sahip araçlar için, 0-2 yaş aralığındaki alımlarda 6'ncı yıldan sonra tahakkuk şartı getirildi. Bu araçların maksimum kullanım yaşı ise 9 yıl olarak belirlendi.
B Segmenti Araçlar
Toplantıda B segmenti araçlara plaka takılması teklifi ise reddedildi.
Yeni düzenlemeye göre ticari taksilere plaka takılabilecek araçlar şu şekilde belirlendi:
Fiat Egea
Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)
Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)
Citroen C4X
Ford Focus Sedan
Honda Civic Sedan
Hyundai Elantra
Skoda Octavia
Bu araçlar, C segmenti sınıfına giren modeller olarak ticari taksilerde kullanılabilecek.
Bu düzenleme, taksi sahiplerine farklı marka ve model araçları tercih etme özgürlüğü sunarken, kullanıcılar için de daha çeşitli ve konforlu araç seçenekleri anlamına geliyor. Ayrıca, yaş sınırlarının netleştirilmesiyle birlikte taksi filosunun yenilenmesi ve daha modern araçların kullanımda olması hedefleniyor.
UKOME'nin B segmenti araçlara yönelik plaka takılmasını reddetmesi, bu araçların kullanıcı konforu ve alan gereksinimleri açısından uygun bulunmamasıyla açıklanıyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun bir metropolde, daha geniş ve konforlu araçların tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Bu kararların, taksi sahiplerinin mevcut filolarını güncellemeleri ve yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için bir geçiş süreci sonrasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.