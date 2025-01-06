Taksilerde kural değişti! UKOME’den flaş karar duyuruldu

TAKSİCİLERE NE SAĞLAYACAK?

Bu düzenleme, taksi sahiplerine farklı marka ve model araçları tercih etme özgürlüğü sunarken, kullanıcılar için de daha çeşitli ve konforlu araç seçenekleri anlamına geliyor. Ayrıca, yaş sınırlarının netleştirilmesiyle birlikte taksi filosunun yenilenmesi ve daha modern araçların kullanımda olması hedefleniyor.

B SEGMENTİ ARAÇLARA REDDEDİLME NEDENİ

UKOME'nin B segmenti araçlara yönelik plaka takılmasını reddetmesi, bu araçların kullanıcı konforu ve alan gereksinimleri açısından uygun bulunmamasıyla açıklanıyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun bir metropolde, daha geniş ve konforlu araçların tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.