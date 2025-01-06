TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı: "Enflasyon tüm ana gruplarda geriledi"

TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

YILLIK ENFLASYON KİRADA DAHA BELİRGİN OLMAK ÜZERE TÜM ALT GRUPLARDA GERİLEDİ

Hizmet grubu yıllık enflasyonu aralık ayında 2,16 puan azaldı ve yılı yüzde 65,73 düzeyinde tamamladı. Yıllık enflasyon kirada daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda geriledi.

Hizmet grubu aylık fiyat artışında önceki iki ayda gerçekleşen yavaşlama bu dönemde yüzde 1,05 ile belirginleşerek devam etti.

Aylık bazda kira grubu enflasyonu sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel düşüşün yanı sıra sözleşmelerdeki artış oranının yavaşlamasıyla yüzde 2,89'a geriledi ve böylece Şubat 2023'ten bu yana en düşük aylık artış oranını kaydetti.

Rapora göre, kira dışındaki hizmetlerde de aylık enflasyon yüzde 0,52 ile oldukça düşük seyretti. Lokanta-otel alt grubunda yemek hizmetleri enflasyonu bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselirken, konaklama fiyatlarında düşüş gözlendi, böylece grup aylık enflasyonu yüzde 1,35 ile düşük bir seyir izledi.

Aralık ayında ulaştırma hizmetleri fiyatlarında (yüzde -3,02) düşüş görülürken, haberleşme alt grubu aylık fiyat artışında (yüzde 1,44) sabit telefonla yapılan görüşme ile internet ücretlerindeki yükselişler etkili oldu.

Bu dönemde diğer hizmetler grubunda fiyat artışı yüzde 0,71 ile ılımlı seyretti. Aralık ayında, temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,47 puanlık düşüşle yüzde 27,43 seviyesine geriledi.