Santa Maria Kilisesi saldırganları hakim karşısında! Mahkeme başkanını sinirlendiren gülüş

Kilise saldırganları (Takvim Foto Arşiv)

Souibgui, sanıklardan Amirjon Kholiqov'u da Sobiri Rakhmatjon'un akrabası olarak tanıdığını ve Rakhmatjon'un eşyalarını almak için bir kez evine geldiğini savundu.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Souibgui'nin savunmasının ardından mahkeme başkanı, kilisedeki saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Rus uyruklu tutuklu sanık David Tanduev'a, tercüman eşliğinde, avukatı olmadığı için bugün savunmasının alınmayacağını bildirdi.

Tanduev'in "Avukat istemiyorum, kendilerine güvenmiyorum." demesi üzerine mahkeme başkanı, "Susma hakkını mı kullanmak istiyorsun?" diye sordu.

Sanık Tanduev, "Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

İŞKENCE İDDİASI

Tanduev, bir sanık avukatının sorusu üzerine, yakalandığında kötü muameleye maruz kaldığını ileri sürdü.

Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu ise davanın bir numaralı sanığı olan Tanduev'e, avukatsız soru sorulmasının usule aykırı olduğunu belirterek, kendisi için barodan avukat istenmesini talep etti.

DİĞER SANIĞIN SAVUNMASI VE ÇAPRAZ SORGUSU

Saldırganlardan olduğu öne sürülen Tacikistan uyruklu tutuklu sanık Amirjon Kholiqov ise Türkçe savunma yapmak istediğini ancak bu dilde okuyup yazamadığı için iddianamede hakkındaki suçlamaları anlayamadığını söyledi.