CHP’li Bodrum Belediyesi yine sınıfta kaldı: İsale hattı patladı otomobil çamura saplandı

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kronikleşen isale hattı sorunu yeniden gündeme geldi.
Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, isale hattının patlaması sonucu asfalt yarıldı.
İSALE HATTI PATLADI: OTOMOBİL ÇUKURA SAPLANDI
Yarılma sırasında yoldan geçmekte olan Aysel Üstünel'in kullandığı otomobil, oluşan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarıldı.
Patlamadan akan su, çevredeki restoranların ve evlerin bahçelerini bastı. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak inceleme başlattı.
"İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"
Yol, ekipler tarafından trafiğe kapatılırken otomobilin kaldırılması ve patlağın onarılması için çalışmaların başlatılacağı bildirildi.
Olayın ardından basın mensuplarına konuşan sürücü Aysel Üstünel, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:
"İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı"
"Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım?" ifadelerini kullandı.