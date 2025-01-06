PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Bodrum Belediyesi yine sınıfta kaldı: İsale hattı patladı otomobil çamura saplandı

CHP idaresindeki belediyelerin çamur hizmeti hız kesmeden devam ediyor. Şehit altyapılarına yeterli yatırım yapmamasıyla eleştirilen CHP'li belediyeler vatandaşı illallah ettirdi. Son olarak, CHP idaresindeki Türkiye'nin turizm merkezlerinden Bodrum'da isale hattının patlaması nedeniyle bir otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 18:20 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 18:20
CHP’li Bodrum Belediyesi yine sınıfta kaldı: İsale hattı patladı otomobil çamura saplandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kronikleşen isale hattı sorunu yeniden gündeme geldi.

    Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, isale hattının patlaması sonucu asfalt yarıldı.

    İSALE HATTI PATLADI: OTOMOBİL ÇUKURA SAPLANDI

    Yarılma sırasında yoldan geçmekte olan Aysel Üstünel'in kullandığı otomobil, oluşan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarıldı.

    Patlamadan akan su, çevredeki restoranların ve evlerin bahçelerini bastı. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak inceleme başlattı.

    "İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

    Yol, ekipler tarafından trafiğe kapatılırken otomobilin kaldırılması ve patlağın onarılması için çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

    Olayın ardından basın mensuplarına konuşan sürücü Aysel Üstünel, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

    "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı"

    "Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım?" ifadelerini kullandı.

    "ŞU ANDA İÇERİSİ BATAKLIK GİBİ"

    Bahçesini su basan Sibel Arslan, bu durumla sürekli karşılaştıklarına dikkat çekerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

    "Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi. Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti
    Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler
    2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem
    Santa Maria Kilisesi saldırganları hakim karşısında! Mahkeme başkanını sinirlendiren gülüş
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ürdünlü yetkililerle ortak basın açıklaması: Suriye’de PKK’nın ortadan kalkması an meselesi
    Şam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPG’ye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimiz
    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif
    CHP’li Özer’in yardımcısı Osman Yalçın ile HDP arasında 50 milyonluk satış!
    Vasat hizmete yüzde 46’lık zam teklifi! İBB’nin ulaşıma zam isteğini UKOME reddetti
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    İpek Kıraç’tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?