CHP’li Bodrum Belediyesi yine sınıfta kaldı: İsale hattı patladı otomobil çamura saplandı

"ŞU ANDA İÇERİSİ BATAKLIK GİBİ"

Bahçesini su basan Sibel Arslan, bu durumla sürekli karşılaştıklarına dikkat çekerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi. Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil."