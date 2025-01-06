2025’in ilk kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Emekli ve memura refah payı eklenecek mi?

Kabine toplantısında, Gazze'de devam eden insanlık krizi de gündeme gelecek. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım ve diplomatik girişimleri ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uluslararası toplumu harekete geçirmek adına yeni çağrılar yapabileceği belirtiliyor.

Toplantının bir diğer kritik başlığı, terörle mücadele olacak. Ankara'nın net duruşu doğrultusunda, bölgedeki terör varlığını sona erdirmeye yönelik yeni tedbirler konuşulacak. Özellikle Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve operasyonel adımların detayları ele alınacak.

(Takvim Foto Arşiv)

Ekonomide Enflasyon ve Fahiş Fiyatlarla Mücadele

Ekonomi de toplantının önemli gündem maddelerinden biri. Enflasyondaki düşüş trendi kapsamlı şekilde değerlendirilecek ve fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler görüşülecek. Ticaret Bakanlığı'nın denetim raporları ışığında, piyasa düzenlemelerine yönelik yeni adımlar planlanabilir.

Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu İlk Toplantıya Hazırlanıyor

9 Ocak'ta ilk kez toplanması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu da kabinenin gündeminde. Nüfus artış hızının kontrolü, genç nüfusun teşvik edilmesi ve aile politikalarına yönelik stratejiler tartışılacak. Bu çalışmanın Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedefleri için önemli bir başlangıç olması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Kritik Kararların Açıklanması Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı sonrasında yapacağı açıklamalarda Suriye, ekonomi ve diğer önemli başlıklarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasına yön verecek bu toplantı, 2025'in yol haritasını çizmek açısından büyük önem taşıyor.