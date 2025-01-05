Yılbaşı denetimleri: 436 bini aşkın sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Yeni Yıl Tedbirleri kapsamında;

30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam:

⛔️217 bin 465 adet denetim gerçekleştirildi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı❗️

⚠️Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız❗️

🚨TRAFİK DENETİMLERİ🚨

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 26 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında:

✔️2 Milyon 749 bin 743 araç denetlendi.

🚨Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63 sürücüye işlem yapıldı.

🚨 Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62,

🚨 Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851,

🚨 Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660,

🚨 Sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve

🚨 Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

◼️Toplam: 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı.