Vefatıyla herkesi derinden üzen Ferdi Tayfur vasiyetiyle arabeskin babası olduğunu bir kez daha kanıtladı!

Türk arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur (79), önceki akşam Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşamını yitirdi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanan büyük usta, geçtiğimiz 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmış beyin damarına sent takılmıştı.

1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Tayfur, babasının öldürülmesinin ardından yoksul ve acılı bir çocukluk geçirdi. Düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Tayfur, İstanbul'a gidip Leyla adlı ilk plağını yaptı.

Ardından müzik dünyasına "Hatıran yeter", "İçim yanar", "Batan güneş", "Yıldızlar da kayar", "Sabahçı kahvesi", "Emmoğlu"ve "Bana Sor" gibi yüzlerce şarkısıyla gönüllere taht kurdu.

3 BİRLİKTELİKTEN 5 ÇOCUĞU VAR

Öte yandan Ferdi Tayfur 17 yaşındayken ilk kez baba olmuş ve oğluna Timur adını vermişti. Ferdi Tayfur, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Tuğba Turanbayburt ve Funda Turanbayburt adında iki kızları oldu.

Bu evliliği çok uzun sürmeyen Ferdi Tayfur, sonrasında 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı. Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğdu. Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı. 64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Ferdi Tayfur'un bu birliktelikten de Taha adında bir oğlu daha oldu. Sonrasında Tayfur ile Demir yollarını ayırdı.

ERDOĞAN: ÖZLEMLE YAD EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan, "Ferdi Tayfur'u, gönüllerimize dokunan muhteşem şarkılarının yanı sıra vatanperver bir halk sanatçısı olarak her zaman özlemle yad edeceğiz" dedi.



Tayfur'un İstanbul'a getirilen cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öncesinde saat 12.00'de AKM'de tören düzenlenecek.



"DEMEK Kİ KIYMETLİ BİRİYMİŞ"

Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.



YILLAR ÖNCE VASİYET VERMİŞTİ

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetine yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.



'İNSANLAR ÖDEME YAPMADAN FAYDALANSINLAR DİYE YAPTIM'

Annesinin yanına gömülmek istediğini söyleyen Ferdi Tayfur, vasiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım. Çocuklarım telif alamaz.



'GARSONLUK YAPARKEN BİLE ŞARKI SÖYLERDİ'

Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde gözlerini dünyaya açan sanatçı Ferdi Tayfur'un mahalledeki arkadaşları hüzünle doldu. Daha önce garson olarak çalıştığı kahvehanenin sahibi Kemal Kav, "Kendisi burada garsonluk yaparken de şarkılar söylerdi. Mahalledeki düğünlerde şarkılar söylerdi" dedi. Köydeki teyzesinin kızı Güzide Köymen (55), "Köy yıllarında maddi manevi çok zorluklar çekti, çok mücadeleler etmiş. Babaları küçük yaşta öldüğü için yetim kaldı" diye konuştu.



KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenmişti. Kızıyla sorunlar yaşayan Tayfur, kızının düğününe gitmemişti. Necla Nazır, "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı" diye Tayfur'a sitem etmişti.



GÜLE GÜLE FERDİ BABA

Ustayı meslektaşları övgüyle anlattı:

İbrahim Tatlıses: Huzurla uyu büyük 'Usta'. Hepimizin başı sağolsun.



Ebru Gündeş: Bir konserinde bir tek lafını söyledi, geri kalan hiçbir sözü söyleyemedi. Böyle bir fanatizm yok.



Mustafa Sandal: Güle güle Ferdi baba! İyi ki, müziğini ruhumuzda hissetmek bizlere kısmet oldu.



Hülya Koçyiğit: Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.