Bakan Bolat Suriye sınırından seslendi: 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Tampon bölgede denetimlerini gerçekleştiren Bolat, sınır kapısı önündeki sivil toplum kuruluşlarına ait yardım araçlarını ve yapılan çalışmaları da inceledi. Sınırda bekleyen Suriyelileri selamlayan Bolat, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: AA) SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLADI Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de 8 Aralık 2024 itibarıyla yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bolat, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesiyle ülkede yeni bir yönetimin kurulduğunu ve devlet kurumlarının yeniden yapılandırıldığını ifade ederek, bu gelişmeleri Suriye için önemli bir yeniden yapılanma süreci olarak nitelendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Suriye ile 910 kilometrelik ortak sınır ve derin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlara dikkat çeken Bolat, bu kapsamda Türkiye sınırında 8 aktif gümrük kapısının bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Hatay'da yer aldığını ifade etti.