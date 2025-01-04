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Bakan Bolat Suriye sınırından seslendi: 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı incelemelerde, Hatay’daki üç gümrük kapısından 27 bin 941 kişinin, toplamda ise 40 bine yakın kişinin kesin geri dönüş yaptığını açıkladı. Geri dönüşlerin güvenli ve düzenli şekilde sürdüğünü belirten Bakan Bolat, bu süreci hızlandırmak için geçişleri kolaylaştıran düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:41
Bakan Bolat Suriye sınırından seslendi: 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti

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    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti." dedi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Tampon bölgede denetimlerini gerçekleştiren Bolat, sınır kapısı önündeki sivil toplum kuruluşlarına ait yardım araçlarını ve yapılan çalışmaları da inceledi. Sınırda bekleyen Suriyelileri selamlayan Bolat, burada önemli açıklamalarda bulundu.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: AA)

    SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLADI

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de 8 Aralık 2024 itibarıyla yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bolat, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesiyle ülkede yeni bir yönetimin kurulduğunu ve devlet kurumlarının yeniden yapılandırıldığını ifade ederek, bu gelişmeleri Suriye için önemli bir yeniden yapılanma süreci olarak nitelendirdi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Suriye ile 910 kilometrelik ortak sınır ve derin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlara dikkat çeken Bolat, bu kapsamda Türkiye sınırında 8 aktif gümrük kapısının bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Hatay'da yer aldığını ifade etti.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)

    SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

    Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, Türkiye'nin Suriye, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, yeni dönemde Suriye'nin yeni yönetimi ile iş birliğini artırarak bu geçişleri daha etkin ve işler hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Bu çerçevede 8 Aralık'tan sonra Ticaret Bakanlığı olarak, bakan yardımcıları ve gümrük müdürlüğü yöneticileriyle bölgede incelemeler yaptıklarını dile getiren Bolat, ihtiyaçları tespit ettiklerini ve yapılacak işleri de yerinde gördüklerini ifade etti.

    Bolat, kısa dönem içinde Türkiye'nin Suriye ile olan gümrük kapılarında ilave personel ve donanım takviyeleri yaptıklarını belirterek, "Yayladağı Gümrük Kapısı hizmete açıldı, şimdilik yolcu geçişi için ama önümüzdeki süreçte de ticari geçiş için de söz konusu olabilecek. Cilvegözü en önemli gümrük kapımız noktasında Suriye'yle, buradaki şartların iyileştirilmesi, genişletilme çalışmaları büyük önem taşıyor. Burada yerinde yaptığımız tespitler sonucunda inşallah faaliyetleri hızlıca başlatacağız." diye konuştu.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geri dönüşlerin hızlanmaya başladığını belirterek bu durumun yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Yolcu geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla iyileştirme çalışmalarının hızlanacağını ifade eden Bolat, Yayladağı ve Zeytindalı Gümrük Kapıları'nda da kapsamlı iyileştirmeler yapılacağını söyledi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)

    CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI MODERNİZE EDİLDİ

    Bolat, bu çalışmalar için gerekli bütçenin ayrıldığını ve yakın iş birliği ile Türkiye-Suriye arasındaki geçiş noktalarında modernizasyon ve iyileştirme projelerinin hayata geçirileceğini kaydetti.
    Bakan Bolat, iç savaş öncesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nın modernize edildiğini ve çok önemli geçiş noktası olduğunu hatırlattı.
    Yeni dönemde Türkiye-Suriye arasında ticaret, yatırım, yeniden imar çalışmalarında çok büyük bir ulaşım trafiği olacağını dile getiren Bolat, "Ülke olarak hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve hızlandırıyoruz. İhtiyaçlar ve yapılacak işler noktasındaki buradan aldığımız bilgiler ve önerileri en kısa sürede Ankara'da hükümet düzeyinde ele alacağız." ifadesini kullandı.

    Bakan Bolat, bakanlık olarak Suriye konusunda bir masa kurduklarını ve bu masa düzeyinde çalışmaların koordine edildiğini vurguladı.
    Bolat, "En öncelikli konularımız arasında Suriye ile ticaret, gümrük rejimi, yeni ticaret rejimi ve yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, yeniden imar gibi çalışmalar gündemimizin birinci sırasında yer alacak." diye konuştu.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)

    "40 BİNE YAKIN BİR GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞTİ"

    Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin de konuşan Bakan Bolat, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi aldığını ifade ederek, Hatay'daki 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişinin kesin geri dönüş yaptığını belirtti. Diğer gümrük kapılarıyla birlikte toplam geri dönüş sayısının 40 bine yaklaştığını aktardı. Bakan Bolat, Biliyorsunuz tabii orada şartları görmek istiyorlar önce. Türkiye'de okullarda çocukları okuyanlar var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme, şartları oluşturma anlamında üç kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin hızlanmasını sağlayacaktır." dedi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)

    GEÇİŞLERİ KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇİRİLDİ

    Bakan Bolat, bakanlık olarak 24 Aralık'ta genelge yayınladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
    "Gümrüklerdeki geçişlerde ev eşyalarını, otomobillerini, ziynet eşyası noktasında ve geri götürebilecekleri nakit para anlamında bu genelgeyle de geri dönüşler noktasında Türkiye'de misafir konumunda olan Suriyeli göçmenleri rahatlattık. Bu genelgeyle beraber artık rahatlıkla burada görebildiğiniz gibi ev eşyalarını, arabalarını da alarak yanlarında kendi ülkelerine geçebiliyorlar."

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