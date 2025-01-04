Bakan Bolat Suriye sınırından seslendi: 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Tampon bölgede denetimlerini gerçekleştiren Bolat, sınır kapısı önündeki sivil toplum kuruluşlarına ait yardım araçlarını ve yapılan çalışmaları da inceledi. Sınırda bekleyen Suriyelileri selamlayan Bolat, burada önemli açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: AA)
SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de 8 Aralık 2024 itibarıyla yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bolat, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesiyle ülkede yeni bir yönetimin kurulduğunu ve devlet kurumlarının yeniden yapılandırıldığını ifade ederek, bu gelişmeleri Suriye için önemli bir yeniden yapılanma süreci olarak nitelendirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Suriye ile 910 kilometrelik ortak sınır ve derin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlara dikkat çeken Bolat, bu kapsamda Türkiye sınırında 8 aktif gümrük kapısının bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Hatay'da yer aldığını ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu (Fotoğraf: DHA)
SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMLE İŞBİRLİĞİ MESAJI
Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, Türkiye'nin Suriye, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, yeni dönemde Suriye'nin yeni yönetimi ile iş birliğini artırarak bu geçişleri daha etkin ve işler hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bu çerçevede 8 Aralık'tan sonra Ticaret Bakanlığı olarak, bakan yardımcıları ve gümrük müdürlüğü yöneticileriyle bölgede incelemeler yaptıklarını dile getiren Bolat, ihtiyaçları tespit ettiklerini ve yapılacak işleri de yerinde gördüklerini ifade etti.
Bolat, kısa dönem içinde Türkiye'nin Suriye ile olan gümrük kapılarında ilave personel ve donanım takviyeleri yaptıklarını belirterek, "Yayladağı Gümrük Kapısı hizmete açıldı, şimdilik yolcu geçişi için ama önümüzdeki süreçte de ticari geçiş için de söz konusu olabilecek. Cilvegözü en önemli gümrük kapımız noktasında Suriye'yle, buradaki şartların iyileştirilmesi, genişletilme çalışmaları büyük önem taşıyor. Burada yerinde yaptığımız tespitler sonucunda inşallah faaliyetleri hızlıca başlatacağız." diye konuştu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geri dönüşlerin hızlanmaya başladığını belirterek bu durumun yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Yolcu geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla iyileştirme çalışmalarının hızlanacağını ifade eden Bolat, Yayladağı ve Zeytindalı Gümrük Kapıları'nda da kapsamlı iyileştirmeler yapılacağını söyledi.