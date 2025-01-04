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CHP'li başkan yardımcısı güvenlik görevlisiyle uygunsuz vaziyette yakalandı! O görüntüler belediyeyi karıştırdı

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcı Murat Miniç ile belediyeye ait kültür merkezinde görevli kadının uygusuz görüntülerinin ortaya çıkması ilçeyi karıştırdı. Kültür merkezinin güvenlik kamerasınca kayda geçen o anların yayılmasının ardından Murat Miniç, görüntüleri sosyal medyada yaydıkları gerekçesiyle 7 personel hakkında şikayette bulundu. Şikayet sonrası 7 kişinin ifadeleri alındı.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 07:22 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 07:41
CHP’li başkan yardımcısı güvenlik görevlisiyle uygunsuz vaziyette yakalandı! O görüntüler belediyeyi karıştırdı

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    Hakkında usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam Beykoz Belediyesi'nde yeni bir skandal patlak verdi.

    Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç. (Takvim.com.tr)Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç. (Takvim.com.tr)

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
    Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in belediyedeki kadın özel güvenlik personeliyle ilişkisi ortaya çıktı. Belediyeye ait bir kültür merkezinde kadın özel güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Miniç, özel görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında şikayetçi oldu.

    YAPTIRIM YOK
    Sabah'ta yer alan habere göre; Miniç'in, belediyede çalışan özel güvenlik görevlisiyle belediyeye ait kültür merkezindeki uygunsuz görüntüsü mayıs ayında ortaya çıktı.

    Kültür Merkezi'ne ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler önce Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e iletildi. Ancak Başkan Köseler, görüntüler sonrasında yardımcısını uyarmak veya hakkında işlem yapmak yerine bir adım dahi atmadı.

    CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler. CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler.



    İFADELERİ ALINDI
    Murat Miniç'in görevine sorunsuz devam etmesi üzerine, kadın güvenlik görevlisiyle olan görüntüleri karısına ulaştı. İlçede adeta elden ele gezmeye başlayan görüntüler sonrasında Miniç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, görüntüleri yaydıklarını iddia ettiği belediye personeli 7 kişi hakkında şikayette bulundu.

    Murat Miniç ve güvenlik görevlisinin uygunsuz fotoğrafları. (Takvim.com.tr)Murat Miniç ve güvenlik görevlisinin uygunsuz fotoğrafları. (Takvim.com.tr)



    Şikayet üzerine Beykoz Polisi, Belediye Başkanının özel kalem müdürlüğünde görevli 2 kişi ile belediyede görevli 2 güvenlik personeli ve Alaattin Köseler'in eski sekreterinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin ifadelerini aldı.

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