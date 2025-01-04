Hakkında usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam Beykoz Belediyesi 'nde yeni bir skandal patlak verdi.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç. (Takvim.com.tr)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in belediyedeki kadın özel güvenlik personeliyle ilişkisi ortaya çıktı. Belediyeye ait bir kültür merkezinde kadın özel güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Miniç, özel görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında şikayetçi oldu.



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Sabah'ta yer alan habere göre; Miniç'in, belediyede çalışan özel güvenlik görevlisiyle belediyeye ait kültür merkezindeki uygunsuz görüntüsü mayıs ayında ortaya çıktı.



Kültür Merkezi'ne ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler önce Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e iletildi. Ancak Başkan Köseler, görüntüler sonrasında yardımcısını uyarmak veya hakkında işlem yapmak yerine bir adım dahi atmadı.