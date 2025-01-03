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2024 yılı ihracat rakamları! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:12
2024 yılı ihracat rakamları! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Gazze ve Lübnan başta olmak üzere yakın çevremizde çatışmaların eksik olmadığı zorlu bir yılı geride bıraktık. Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak 2024 senesi boyunca kanamaya devam ettik.

    Suriye'de 13 yıl boyunca olduğu gibi, maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için oluşturulan çabalara hem destek verdik, hem de öncülük ettik.

    Gazze'de tek bir masumun daha hayattan kopartılmasına tahammülümüz yok. İnşallah önümüzdeki dönemde çok yönlü yürüttüğümüz bu çabalarımızın müspet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz.

    Her yıl bir önceki yılın dış ticaret rakamlarını değerlendirmek iktidarımızın adeti haline geldi. Bu toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Bunu aynı zamanda halka hesap verme prensibimizin asli unsuru olarak görüyoruz. Öncelikle fedakarca çalışarak tüm ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran üreticilerimizi tebrik ediyorum.

    Dış ticaret rakamlarının objektif değerlendirmesini yaparken, şu noktanın uzak tutulmaması gerektiğine inanıyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 2024 yılında da devam etti. Korona virüs döneminde geçici denilerek alınan tedbirler geçen sene de ticarette uygulanmaya devam etti. Siyasi çalkantılar, jeopolitik gerimler dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025 senesinde bizleri nispeten daha iyi bir yıl bekliyor.

    2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025'te Gazze semalarında da sökün etmesini temenni ediyoruz.

    Detaylar gelecek...

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