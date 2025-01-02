İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ Sabri Uzun , mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımlarda da bulunmuştu.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası X hesabından yaptığı paylaşımlarda adeta FETÖ'nün savunuculuğunu yapan Uzun, " FETÖ propagandası yapmak" v e "örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından yargılanmıştı.

Uzun 'un İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda , "Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı" yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN FETÖ BAĞI 2013 yılında emekliliğe ayrılan Uzun, daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla, FETÖ soruşturması kapsamında 26 Nisan 2019'da tutuklanmıştı.

Sabri Uzun'ın Kaftancıoğlu'na destek paylaşımı. (X hesabı ekran görüntüsü)

HALİDE EDİP'E BENZETTİ

Türkiye Cumhuriyeti devletine "katil" diyen Kaftancıoğlu hakkında önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak", "Halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaftancıoğlu'na sahip çıkan Uzun, "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımda bulunmuştu.

Uzun'un, paylaşımın ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülerek silahı alınmıştı.

Daha sonra Uzun'nun rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara giriş haklarını geri verilmişti.