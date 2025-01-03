Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? O isimden kafa karıştıran paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)

Son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

ORTAK METİN İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

İlk olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 30'a yakın milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına adeta ültimatom veren sert bir ortak metin için çalışmalar yürüttü.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Metnin içeriği konusunda uzlaşma sağlanamayınca hamle rafa kalktı. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşan Ağaç, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.