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Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? O isimden kafa karıştıran paylaşım

CHP'de son haftalarda yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen yaklaşık 30 milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına karşı sert bir ortak metin hazırladı. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi. Ağaç, sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu, siyasete geri mi dönüyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:55
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? O isimden kafa karıştıran paylaşım

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos bitmiyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)

    Son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

    ORTAK METİN İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ
    İlk olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 30'a yakın milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına adeta ültimatom veren sert bir ortak metin için çalışmalar yürüttü.

    DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
    Metnin içeriği konusunda uzlaşma sağlanamayınca hamle rafa kalktı. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşan Ağaç, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

    Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın paylaşımı. (X hesabı ekran görüntüsü)Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın paylaşımı. (X hesabı ekran görüntüsü)

    Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Ağaç'ın paylaşımı yüzlerce beğeni aldı. Yaşanan son gelişmeler, "Kılıçdaroğlu cephesi yeniden harekete mi geçiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

    Muhalif gazetecilerden Enver Aysever ise önceki gün "CHP kurultaya gidecek, Özgür Özel değişecek. Çünkü kaldıramadı o koltuğu" iddiasıyla gündem oldu.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)

    Genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana özellikle Kılıçdaroğlu cephesine yönelik sert bir tasfiye operasyonu yürüten Özel, temmuz ayında 394 üyeyi birden 'yerel seçimlerde parti aleyhine çalıştığı' iddiasıyla il disiplin kurullarına sevk etmişti.

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