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Arabesk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

“İçim yanar”, “Batan güneş”, “Yıldızlar da kayar” ve “Sabahçı kahvesi” gibi yüzlerce şarkısıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur, aramızdan ayrıldı. Türkiye’ye derin üzüntü yaşattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Arabesk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

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    Türkiye, yeni yılın ilk acısını yaşadı. Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Marmaris'teki evinde rahatsızlanan büyük usta, geçtiğimiz 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmış beyin damarına sent takılmıştı.

    BABASIZ KALDI
    1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Tayfur, babasının öldürülmesinin ardından yoksul ve acılı bir çocukluk geçirdi. Düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Tayfur, İstanbul'a gidip Leyla adlı ilk plağını yaptı. Ardından müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırdı.

    MESAJ YAĞDI
    Tayfur'un acı haberi sonrası TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ile sanatçılar İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Mahsun Kırmızıgül, Nilüfer, Alişan ve Rafet El Roman da üzüntülerini dile getirdi.

    12 MİLYONLUK REKOR
    1976 yılında Necla Nazır ile "Çeşme" adlı filmde oynayan Ferdi Tayfur, 12 milyon izlenme ile rekor kırmıştı.

    Ferdi Tayfur'un cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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