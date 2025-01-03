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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılının muhasebesini yaptı. Sosyal medya üzerinden grafikler paylaşan Mehmet Şimşek 2024'te önemli kazanımlar sağlandığını belirterek, "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:06
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi alanında 2024 yılının muhasebesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

"ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADIK"

Sosyal medya üzerinden grafikler paylaşan Mehmet Şimşek 2024'te önemli kazanımlar sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Şimşek peş peşe yaptığı paylaşımlarda grafiklere de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

2024'TE REEL EKONOMİ

"Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti. Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

İstihdam 843 bin kişi arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

(İşsizlik oranı grafiği)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

2024 YILINDA DIŞ DENGE

İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

2024'TE FİNANSAL İSTİKRAR

Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Türk lirasına güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

2024 YILINDA DIŞ FİNANSMAN

Ülke risk primimiz düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Dış finansmana erişim arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Dış borçlanma maliyetleri azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

2024 YILINDA DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER

Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

2024 YILINDA ENFLASYON

Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde. Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Enflasyon beklentileri iyileşti. Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

2024 YILINDA KAMU MALİYESİ

Deprem yaralarını sarıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz.