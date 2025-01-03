Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi... Grafiklerle anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi alanında 2024 yılının muhasebesini yaptı.
"ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADIK"
Sosyal medya üzerinden grafikler paylaşan Mehmet Şimşek 2024'te önemli kazanımlar sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."
Şimşek peş peşe yaptığı paylaşımlarda grafiklere de yer vererek şu ifadeleri kullandı:
2024'TE REEL EKONOMİ
"Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti. Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.
İstihdam 843 bin kişi arttı.
İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek."
(İşsizlik oranı grafiği)
2024 YILINDA DIŞ DENGE
İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi.
Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.
2024'TE FİNANSAL İSTİKRAR
Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi.
Türk lirasına güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı.
2024 YILINDA DIŞ FİNANSMAN
Ülke risk primimiz düştü.
Dış finansmana erişim arttı.
ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi.
Dış borçlanma maliyetleri azaldı.
2024 YILINDA DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER
Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk.
Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik.
2024 YILINDA ENFLASYON
Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde. Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde.
Enflasyon beklentileri iyileşti. Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek.
2024 YILINDA KAMU MALİYESİ
Deprem yaralarını sarıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz.