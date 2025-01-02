MSB'den Suriye'de "Az laf çok iş" mesajı: Terör örgütlerine yer yok

"Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir.

Suriye'de kanlı Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Türkiye hem sahada hem masada yeni Suriye yönetimine destek veriyor.

İDLİB BÖLGESİNDEKİ GÖZLEM NOKTALARI Bakanlık kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şunları ifade etti:

Türk Silahlı Kuvvetleri , Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir".

Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir.

"Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır."

AZ LAF ÇOK İŞ: SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK

Bakanlık kaynakları, Fırat'ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara, bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye'de "az laf çok iş" prensibiyle hareket ediyoruz"

Yeni dönemde Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."