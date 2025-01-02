İGDAŞ’ın kapatmadığı çukur can aldı! Camiye giderken hayatını kaybetti | Acılı evlattan İBB’ye dava

İmam Abdülkerim Kaba (İHA)





"BİZ BU NOKTADA SORUMLU KİŞİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIMIZI BELİRTTİK"

Babasının ölümünde İBB'nin ihmalinin olduğunu iddia eden İmam Abdülkerim Kaba'nın oğlu Muhammed Musa Kaba, "Babam 16 Aralık tarihinde görevli olduğu camiye sabah namazına gittiği esnada belediyenin kazmış olduğu, üzerini kapatmadığı çukura düşerek, herhangi bir uyarıcı levha olmadığı ve çukuru fark etmeyerek çukura düşüyor. Arkasından gelen aracın altında kalarak can veriyor. Biz bu noktada sorumlu kişilerden şikayetçi olacağımızı belirttik. İGDAŞ burada bir kazı çalışması yapıyor. Bunu kapatmakla yükümlü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye burada her hangi bir kapatma çalışması yapmıyor. Çalışma esnasında ve çalışma sonrasında buraya herhangi bir uyarıcı levha yerleştirmiyor. Bunu yerleştirmediği için babamda çukuru fark etmeyerek, dengesini kaybederek çukura düşüyor, arkasından gelen aracın altında kalıyor" dedi.