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İstanbul'da AK Parti'de değişim! 19 ilçenin başkan adayları belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı. Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:01
İstanbul’da AK Parti’de değişim! 19 ilçenin başkan adayları belli oldu

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    Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini duyurdu.

    İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu. (AA)İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu. (AA)

    Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adayının isimlerini açıklayarak, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

    Başkan Erdoğan. (AA)Başkan Erdoğan. (AA)


    Kabaktepe, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkan ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

    Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir. (AA)Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir. (AA)

    Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:
    Bahçelievler - Uğur Yılmaz
    Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
    Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
    Bayrampaşa - Mehmet Acar
    Beyoğlu - Kasım Fırat
    Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
    Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
    Esenyurt - Toğay Çoban
    Fatih - Fatih Karaismailoğlu
    Kadıköy - Ahmet Öztürk
    Kartal - Haydar Göksoy
    Kağıthane - Erkan Yıldırım
    Maltepe - Serkan Bahadır
    Sancaktepe - Feyzullah Torlak
    Silivri - Sami Barlas
    Sultangazi - İmdat Kamacı
    Şişli - Serkan Polat
    Tuzla - Şeref Çolak
    Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

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