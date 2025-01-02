İstanbul’da AK Parti’de değişim! 19 ilçenin başkan adayları belli oldu

İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu. (AA) Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adayının isimlerini açıklayarak, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

Başkan Erdoğan. (AA)



Kabaktepe, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkan ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.