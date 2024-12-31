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Türkiye Maarif Vakfından "FETÖ" açıklaması: "Kırgızistan'daki 43 okul 1 üniversite 1 yönetim binası TMV idaresine geçti"

Kırgızistan hükümeti, FETÖ bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini duyurmuştu. Bugünkü devir ile birlikte TMV'nin Kırgızistan’da eğitim faaliyetlerinin 8 ayrı şehirde yaygınlaştığı ve SAPAT Eğitim Kurumlarının devir işlemiyle 43 anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim kurumu, bir üniversite ve bir yönetim merkezi binasının TMV idaresine geçtiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 21:10 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 21:31
Türkiye Maarif Vakfından FETÖ açıklaması: Kırgızistan’daki 43 okul 1 üniversite 1 yönetim binası TMV idaresine geçti

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    Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Kırgızistan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredilmesiyle ilgili olarak, "Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

    Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)

    Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının TMV'ye devredilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, yurt dışında Türkiye adına eğitim kurumları açmak üzere 6721 sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfının Kırgızistan'daki FETÖ iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarını devraldığı hatırlatıldı.

    Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)

    TMV'nin Kırgızistan'da 2021'den bu yana Bişkek Uluslararası Maarif Okulları'nda 1500 öğrenciye eğitim sunduğu belirtilen açıklamada, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişki içinde faaliyetlerini yürüten TMV okullarının Kırgız makamlarınca da takdir edildiği kaydedildi.

    43 OKUL 1 ÜNİVERSİTE 1 YÖNETİM MERKEZİ TMV İDARESİNE GEÇTİ

    Açıklamada, bugünkü devir ile birlikte TMV'nin Kırgızistan'da eğitim faaliyetlerinin 8 ayrı şehirde yaygınlaştığı ve SAPAT Eğitim Kurumlarının devir işlemiyle 43 anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim kurumu, bir üniversite ve bir yönetim merkezi binasının TMV idaresine geçtiği aktarıldı.

    Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)

    İlk ve orta eğitim kurumlarında okuyan yaklaşık 10 bin öğrenci ile Ala-TooUluslararası Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 850 öğrencinin de TMV bünyesine geçeceği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 23 ülkede FETÖ okullarını devralarak işleten Türkiye Maarif Vakfının kendi açtığı 32 ülkedeki okullarıyla birlikte halen 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye eğitim sunduğu ifade edildi.

    Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)

    Açıklamada ifadelerine yer verilen TMV Başkanı Akgün, devir kararının iki ülke hükümetleri arasındaki güçlü dostane ilişkilerin ve vakfın eğitim kalitesine olan güvenin bir neticesi olarak görülmesi gerektiği belirtti. Akgün, "Vakfımız adına Kırgız makamlarına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullanıldı.

    TMV heyetini kabul eden Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, SAPAT eğitim kurumları ağının TMV yönetimine devredilmesi kararını paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu kararın, öğrencilerin çıkarlarının en iyi şekilde korunması ve Vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak kazandığı haklı itibarı nedeniyle alındığını" kaydetti.

    Kırgızistan hükümeti, FETÖ bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini duyurmuştu.

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