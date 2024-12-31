Türkiye Maarif Vakfından "FETÖ" açıklaması: "Kırgızistan'daki 43 okul 1 üniversite 1 yönetim binası TMV idaresine geçti"

İlk ve orta eğitim kurumlarında okuyan yaklaşık 10 bin öğrenci ile Ala-TooUluslararası Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 850 öğrencinin de TMV bünyesine geçeceği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 23 ülkede FETÖ okullarını devralarak işleten Türkiye Maarif Vakfı nın kendi açtığı 32 ülkedeki okullarıyla birlikte halen 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye eğitim sunduğu ifade edildi.

Kırgızistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı okulları (Takvim.com.tr)

Açıklamada ifadelerine yer verilen TMV Başkanı Akgün, devir kararının iki ülke hükümetleri arasındaki güçlü dostane ilişkilerin ve vakfın eğitim kalitesine olan güvenin bir neticesi olarak görülmesi gerektiği belirtti. Akgün, "Vakfımız adına Kırgız makamlarına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullanıldı.

TMV heyetini kabul eden Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, SAPAT eğitim kurumları ağının TMV yönetimine devredilmesi kararını paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu kararın, öğrencilerin çıkarlarının en iyi şekilde korunması ve Vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak kazandığı haklı itibarı nedeniyle alındığını" kaydetti.

Kırgızistan hükümeti, FETÖ bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini duyurmuştu.