Kırgızistan hükümeti ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredildiğini açıkladı.

FETÖ'NÜN KIRGIZİSTAN'DAKİ "EĞİTİM" YAPILANMASI

Sinsi örgüt FETÖ, Orta Asya'daki faaliyetlerinde Kırgızistan'ı adeta bir merkez üssü olarak konumlandırdı.

1992 yılından itibaren bu ülkede kurduğu eğitim kurumları aracılığıyla genç beyinleri manipüle eden örgüt, kısa sürede Kırgızistan'da güçlü bir ağ oluşturdu. SEBAT Eğitim Kurumları adı altında faaliyetlerine başlayan FETÖ, Kırgızistan'ın 7 bölgesine yayılarak çok sayıda okul ve yurt açtı. Bu kurumlar, örgütün genç nesilleri ideolojik bir kalıba sokmak ve devletin önemli kademelerine sızmalarını sağlamak için kullandığı başlıca araçlar oldu.

FETÖ, ilerleyen yıllarda SEBAT Eğitim Kurumları'nın adını SAPAT olarak değiştirdi ve bünyesindeki kurumları çeşitlendirdi.

Son verilere göre bu yapıya bağlı olarak: 9 ilk ve ortaokul, 16 lise, "Silk Road" ve "Cambridge" adında 2 uluslararası okul, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi bulunuyordu.

Eğitim kurumlarının ötesinde, örgüt kendi okullarından mezun olan mensuplarını bir araya getirdiği Genç İş Adamları Derneği ile Kırgız ekonomisinde de yer buldu.

Bu dernek aracılığıyla ekonomik gücünü artıran FETÖ, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi burada da devletin kılcal damarlarına sızmayı başardı. Devletin çeşitli kademelerinde yer alan FETÖ mensupları, örgütün Kırgızistan'daki varlığını sağlamlaştırmak adına kritik görevler üstlendiler.

MAARİF VAKFI'NA DEVİR SÜRECİ

Türkiye'nin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında uluslararası arenada başlattığı çalışmalar, Kırgızistan'daki FETÖ kurumlarına yönelik de etkili adımların atılmasını sağladı. Uzun diplomatik temaslar ve bilinçlendirme çalışmaları neticesinde, örgütün ülkedeki eğitim ağı Maarif Vakfı'na devredildi.

Bu devir, sadece eğitim sisteminin temizlenmesi açısından değil, aynı zamanda Kırgız gençliğinin geleceğinin örgütsel yapıların elinden kurtarılması adına önemli bir adım oldu.