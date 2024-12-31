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Kırgızistan'da FETÖ'ye şok: Örgtü bağlantılı eğitim kurumları Maarif Vakfına devredildi | SEBAT'Tan SAPAT'a...

Kırgızistan hükümeti, FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarının Maarif Vakfı’na devredildiğini duyurdu. 1992’den bu yana “SEBAT” ve ardından “SAPAT” adıyla faaliyet yürüten sinsi örgüt, Kırgızistan’da geniş bir ağ kurmuştu. Eğitim kisvesi altında gençleri manipüle eden FETÖ, aynı zamanda mezunlarını devlet kademelerine yerleştirip ekonomide de etkinlik kazanmıştı. Türkiye’nin diplomatik çabalarıyla gerçekleşen bu devir, örgütün sinsi planlarına karşı tarihi bir adım oldu.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:42 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:50
Kırgızistan’da FETÖ’ye şok: Örgtü bağlantılı eğitim kurumları Maarif Vakfına devredildi | SEBAT’Tan SAPAT’a...

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    Kırgızistan hükümeti ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredildiğini açıkladı.

    FETÖ'NÜN KIRGIZİSTAN'DAKİ "EĞİTİM" YAPILANMASI
    Sinsi örgüt FETÖ, Orta Asya'daki faaliyetlerinde Kırgızistan'ı adeta bir merkez üssü olarak konumlandırdı.

    1992 yılından itibaren bu ülkede kurduğu eğitim kurumları aracılığıyla genç beyinleri manipüle eden örgüt, kısa sürede Kırgızistan'da güçlü bir ağ oluşturdu. SEBAT Eğitim Kurumları adı altında faaliyetlerine başlayan FETÖ, Kırgızistan'ın 7 bölgesine yayılarak çok sayıda okul ve yurt açtı. Bu kurumlar, örgütün genç nesilleri ideolojik bir kalıba sokmak ve devletin önemli kademelerine sızmalarını sağlamak için kullandığı başlıca araçlar oldu.

    FETÖ, ilerleyen yıllarda SEBAT Eğitim Kurumları'nın adını SAPAT olarak değiştirdi ve bünyesindeki kurumları çeşitlendirdi.

    Son verilere göre bu yapıya bağlı olarak: 9 ilk ve ortaokul, 16 lise, "Silk Road" ve "Cambridge" adında 2 uluslararası okul, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi bulunuyordu.

    Eğitim kurumlarının ötesinde, örgüt kendi okullarından mezun olan mensuplarını bir araya getirdiği Genç İş Adamları Derneği ile Kırgız ekonomisinde de yer buldu.

    Bu dernek aracılığıyla ekonomik gücünü artıran FETÖ, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi burada da devletin kılcal damarlarına sızmayı başardı. Devletin çeşitli kademelerinde yer alan FETÖ mensupları, örgütün Kırgızistan'daki varlığını sağlamlaştırmak adına kritik görevler üstlendiler.

    MAARİF VAKFI'NA DEVİR SÜRECİ
    Türkiye'nin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında uluslararası arenada başlattığı çalışmalar, Kırgızistan'daki FETÖ kurumlarına yönelik de etkili adımların atılmasını sağladı. Uzun diplomatik temaslar ve bilinçlendirme çalışmaları neticesinde, örgütün ülkedeki eğitim ağı Maarif Vakfı'na devredildi.

    Bu devir, sadece eğitim sisteminin temizlenmesi açısından değil, aynı zamanda Kırgız gençliğinin geleceğinin örgütsel yapıların elinden kurtarılması adına önemli bir adım oldu.

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