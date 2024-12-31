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PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. 2016 yılından beri yurt dışında olduğu tespit edilen Nesin, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile girdiği kirli ilişkilerle tanınıyordu. İşte terör propagandacısı Ahmet Nesin'in kirli dosyası...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:42 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:42
PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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    Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye açık destek veren Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Başkan Erdoğan'a hakaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Aralık'ta paylaşılan videoda hakaret suçunun işlendiğini tespit ederek Nesin hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. 2016 yılında yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

    PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldıPKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    FETÖ VE PKK İÇİN MEDYA ÜZERİNDEN TETİKÇİLİK YAPIYOR

    Kalemini PKK VE FETÖ terör örgütleri için kullanan tetikçi Ahmet Nesin, Başkan Erdoğan hakkında alçak paylaşımlar yaparken kirli ilişkiler ağı yeniden gündeme geldi. Daha önce KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı dönemde tutuklanan Nesin, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 15 gün önce tahliye edilerek Almanya'ya kaçmıştı.

    Almanya'da gerçekleştirdiği yayınlarla PKK ve FETÖ terör örgütlerinin kalemşörlüğünü yapan Nesin, Artı Gerçek'te çalışırken, aynı zamanda Youtube üzerinden de yayınlar yaparak tetikçilik faaliyetlerini sürdürdü. Sosyalist, Marksist ve ateist kimliğiyle tanınan Nesin, dini değerleri istismar eden FETÖ ile bağlantı kurarak, Almanya'da bu yapıya yakın isimlerle işbirliğine gitti. Kendi yayınları beklediği ilgiyi görmeyince, FETÖ üyeleriyle ortak yayınlar yaparak daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştı.

    Ahmet Nesin, FETÖ terör örgütünün üyeleriyle gerçekleştirdiği yayınlarda Türkiye'yi hedef alarak örgütle işbirliğini dahada derinleştirdi. Bu süreçte FETÖ tarafından kendisine maddi destek de sağlanan Ahmet Nesin, para karşılığında, FETÖ'nün yurtdışındaki programlarına konuşmacı olarak katıldı.

    PKK PROPAGANDASI YAPMAKTAN YARGILANDI

    Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmakla suçlanarak gazeteci Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ile birlikte yargılanan Ahmet Aziz Nesin, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya desteğini birkez daha yenileyerek "PKK'yi kapatmak yeni PKK'ları Getirir" gibi skandal bir açıklamada bulunmuştu.

    PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin TSK'ya iftira atmıştı (Ekran görüntüsü)PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin TSK'ya iftira atmıştı (Ekran görüntüsü)

    Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlar içinde alçak iftiralar atan Nesin, 19 Kasım 2022'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk uçakları Şehba ve Kobani'yi bombalıyor. Mehmet Ali Çelebi durup dururken "Bir gece ansızın" diye yazmadı AKP-MHP görevi öldürmek üzerine kurulu" paylaşımını yapmıştı.

    PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin Türkiye'ye iftira atmıştı (Ekran görüntüsü)PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin Türkiye'ye iftira atmıştı (Ekran görüntüsü)

    23 Aralık 2022'de, PKK terör örgütünün Fransa'daki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yaşlı bir Fransız tarafından düzenlenen saldırıyı Türkiye'ye mal etmeye çalışan Ahmet Nesin, o dönemde yaptığı paylaşımlarda olayı Türkiye ile ilişkilendirerek ülkeyi hedef almıştı. Terör destekçisi Nesin, yaptığı paylaşımda şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

    "Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Kürdistan topraklarına yapılan saldırıları nedeniyle İran ve Türkiye'ye "gerekirse" yaptırım uygulayabileceklerini söyledi, arkasından Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı oldu ve 3 kişi katledildi İlginç"

    PKK'lı ve FETÖ'cülerle ortak yayın yapmıştı (Ekran görüntüsü)PKK'lı ve FETÖ'cülerle ortak yayın yapmıştı (Ekran görüntüsü)

    2020 yılında, Ahmet Nesin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ'cü Enes Kanter ve Abdülhamit Bilici, PKK'lılar ve firari FETÖ üyeleriyle birlikte ABD merkezli bir kuruluşun yayınında bir araya gelerek, Türkiye aleyhine kirli bir propaganda yürütmüştü. Dönemin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ mensuplarının katıldığı telekonferansa dair görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmış, ancak kısa bir süre sonra bu paylaşımları silmişti.

    Ahmet Nesin, Fransa'da terörist ele başı Salih Müslüm ile PKK/YPG'ye destek için yürüdüAhmet Nesin, Fransa'da terörist ele başı Salih Müslüm ile PKK/YPG'ye destek için yürüdü

    PKK'nın Suriye kanadı PYD'nin elebaşı Salih Müslim ile bağlantılarını açıkça gizlemeyen Ahmet Aziz Nesin, Salih Müslim ile birlikte Lozan'da PKK/PYD'ye destek için yürüyüş düzenlemişti.

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