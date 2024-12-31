Terör örgütleri PKK ve FETÖ 'ye açık destek veren Aziz Nesin 'in oğlu Ahmet Nesin , sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Başkan Erdoğan'a hakaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Aralık'ta paylaşılan videoda hakaret suçunun işlendiğini tespit ederek Nesin hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. 2016 yılında yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

FETÖ VE PKK İÇİN MEDYA ÜZERİNDEN TETİKÇİLİK YAPIYOR

Kalemini PKK VE FETÖ terör örgütleri için kullanan tetikçi Ahmet Nesin, Başkan Erdoğan hakkında alçak paylaşımlar yaparken kirli ilişkiler ağı yeniden gündeme geldi. Daha önce KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı dönemde tutuklanan Nesin, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 15 gün önce tahliye edilerek Almanya'ya kaçmıştı.

Almanya'da gerçekleştirdiği yayınlarla PKK ve FETÖ terör örgütlerinin kalemşörlüğünü yapan Nesin, Artı Gerçek'te çalışırken, aynı zamanda Youtube üzerinden de yayınlar yaparak tetikçilik faaliyetlerini sürdürdü. Sosyalist, Marksist ve ateist kimliğiyle tanınan Nesin, dini değerleri istismar eden FETÖ ile bağlantı kurarak, Almanya'da bu yapıya yakın isimlerle işbirliğine gitti. Kendi yayınları beklediği ilgiyi görmeyince, FETÖ üyeleriyle ortak yayınlar yaparak daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştı.

Ahmet Nesin, FETÖ terör örgütünün üyeleriyle gerçekleştirdiği yayınlarda Türkiye'yi hedef alarak örgütle işbirliğini dahada derinleştirdi. Bu süreçte FETÖ tarafından kendisine maddi destek de sağlanan Ahmet Nesin, para karşılığında, FETÖ'nün yurtdışındaki programlarına konuşmacı olarak katıldı.

PKK PROPAGANDASI YAPMAKTAN YARGILANDI

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmakla suçlanarak gazeteci Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ile birlikte yargılanan Ahmet Aziz Nesin, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya desteğini birkez daha yenileyerek "PKK'yi kapatmak yeni PKK'ları Getirir" gibi skandal bir açıklamada bulunmuştu.