Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye açık mesaj: "Sarkozy öncesi çizgiye dönülmesi lazım"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Türkiye-AB ilişkileri hakkında Fransız televizyonu France 24'e konuştu. Fidan, Türkiye ve Avrupa'nın, özellikle Türkiye ve Fransa 'nın, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminden önceki döneme dönmesi gerektiğini belirtti. Sarkozy öncesi dönemde, Almanya ve Fransa'nın siyasi liderlerinin Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir adım olarak değerlendirdiğini ifade eden Fidan, Sarkozy'nin döneminden itibaren Türkiye'nin üyeliğinin iç siyasetin bir parçası haline geldiğini ve bu süreçte Türkiye'ye kimlik siyaseti açısından bakılmaya başlandığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-AB ilişkileri hakkında Fransız televizyonu France 24’e konuştu (Fotoğraf: AA)

2007 VEYA 2008 ALTIN ZAMANLARDI

Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki yaklaşımın varlığına dikkati çeken Bakan Fidan, bunlardan ilkinin, Avrupa'nın Türkiye'yi de içine alarak ve jeostratejik bir tutum sergileyerek kendi bölgesinde kendi ağırlık merkezini oluşturması ve böylece uluslararası kaosa ve jeopolitik risklere karşı daha dirençli hale gelmesi olduğunu söyledi. Fidan, ikinci yaklaşımın ise Avrupa'nın kendi güvenliği için "diğer aktörlere çok bağımlı" kalması olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan konuşmasının devamında, "Eğer Türkiye 2007'de veya 2008'de Avrupa Birliği'ne üye olsaydı... Çünkü o zamanlar altın zamanlardı. Çünkü Türkiye'ye bu net yol haritası verildiğinde, AB reformları yoldaydı ve başka hiçbir uluslararası aktör Türkiye'yi tehdit etmiyordu. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından ne kadar iyi davranıldığı ve liyakate dayalı sürecin yolunda olduğunu biliyorlardı ama daha sonra Türkiye'nin üyeliği, Avrupa siyasetinin içindeki kimlik siyaseti tartışmasının bir parçası haline geldi." ifadelerini kullandı.